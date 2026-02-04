Mollettone mania: l'accessorio per capelli che piace anche alle star

fashion 04 febbraio 2026

Grande o piccolo, dalle linee semplici o dalle forme più originali, perfino arricchito di cristalli: inaspettatamente l'hair clip è protagonista dei look delle celeb più seguite. Non solo in casa, ma anche agli eventi più importanti: raccogliere i capelli non è mai stato così chic. Ecco quali modelli scegliere e come indossarli

Di Valeria Boraldi

I mollettoni o hair clip sono gli accessori che, nelle forme e nuances più diverse, non devono mai mancare a casa, nella borsa o indosso, per essere cool come le celeb - Credits: www.istockphoto.com

È passato dall’essere un oggetto pratico relegato in un cassetto di casa - destinato a svolgere la semplice funzione di raccogliere i capelli - a protagonista degli outfit più sbarazzini e glamour delle star. Il mollettone è la nuova passione delle fashioniste più accanite, che - per sentirsi belle e allo stesso tempo sicure di sé - amano uscire di casa con l’aspetto “trasandato”, ma senza esserlo davvero. Anzi, ogni particolare delle mises è studiato nel minimo dettaglio. Dalla cantante Selena Gomez alla top model Kendall Jenner, fino alla fidanzata del pilota di F1 Charles Leclerc Alexandra Saint Mleu, la pince à cheveux non può mancare nella borsa di chi vuole essere e apparire sempre glamour, ma in modalità “lazy”.

Da sinistra Selena Gomez, Alexandra Saint Mleux e Kendall Jenner, tra le star amanti delle hair clip - Credits: account Instagram di Selena Gomez, Alexandra Saint Mleux e Kendall Jenner

I mollettoni neri (e preziosi) Nei momenti più informali o in quelli più ricercati i look sono come mosaici costituiti da tanti tasselli e ognuno di questi svolge un ruolo importante nella definizione dell’insieme. L’hair style, per molte, contribuisce a dare spesso quel tocco in più alla figura. Capelli sciolti? Non per forza. La chioma si raccoglie anche grazie a un mollettone nero, il colore più classico delle palette passe-partout: si abbina con tutto. Questo modello può essere scelto per outfit più o meno formali, sentirsi comode, tenere collo e spalle scoperte ed esaltare abiti dalle scollature ampie, senza rinunciare però alla funzionalità. Ecco allora le pinces à cheveux large realizzate a mano in resistente acetato di cellulosa che sposano il mood less is more, come le versioni proposte da Balmain Hair, allungate e pronte ad accogliere chiome folte e fluenti. Il quid in più? Il logo “B” è placcato in oro 18K. Per chi ama i bijoux e non può fare a meno di indossarli anche sul capo sono ideali i modelli firmati Balenciaga, in acetato nero e acciaio lucido, arricchiti da strass di cristallo.

Mollettoni per capelli neri dalle linee semplici e dall’aspetto “gioiello”: a sinistra un modello firmato Balmain Hair e a destra una versione impreziosita da strass di Balenciaga - Credits: www.balmainhair.it, www.balenciaga.com

Metal hair clip Bagliori dorati che rendono i capelli brillanti: all’interno della borsa i mollettoni effetto gold hanno sempre un posto prenotato in front row. Non si sa mai che occorra ravvivare un look con qualche riflesso da red carpet. In questi casi sono perfetti gli accessori di Prada, presentati in metallo smaltato, dalla forma rettangolare - stretta ed allungata - e con sfumature che tendono all’oro rosa, enfatizzate dal contrasto con l’iconico triangolo nero simbolo della maison sull’impugnatura dell’accessorio. Ideali anche i modelli di Saint Laurent, che invece uniscono le nuances dorate del sole alla forma della mezzaluna, sulla cui superficie metallica è incisa la firma del brand.

Hair clip dalle tonalità dorate: a sinistra un accessorio di Prada e a destra un modello firmato Saint Laurent - Credits: www.prada.com, www.ysl.com

I mollettoni tartarugati Dalle montature degli occhiali più cool alle acconciature che non passano inosservate, il motivo “tartarugato” è tra quelli maggiormente versatili. Si adatta agli stili più diversi - sia formali che casual - e arricchisce anche le hair clip. Tra queste ecco le versioni firmate Celine in acetato e acciaio, che strizzano l’occhio allo stile liberty, perfette per accompagnare mises fresche e sbarazzine - composte, ad esempio, da camicia, jeans e mocassino - con le loro tonalità marrone scuro. Dall’allure romantica, invece, le versioni della maison Roger Vivier: a forma di cuore, questi accessori realizzati in resina sono impreziositi da cristalli che donano un tocco principesco alla figura.

Pinces à cheveux dai motivi “tartarugati”: a sinistra una versione dalle linee ondulate di Celine e a destra un cuore di Roger Vivier - Credits: www.celine.com, www.rogervivier.com

I mollettoni “a fantasia” Anche chi ama le decorazioni “a fantasia” può gioire. Le personalità più romantiche e bon ton possono scegliere di rendere omaggio a Brigitte Bardot, scomparsa di recente, indossando un fiocco che ricorda quelli tanto amati dalla regina della Côte d’Azur. Come? Scegliendo i mollettoni “bow” di Fendi, realizzati in seta di colore avorio dal motivo “Falena Dots” e stampati con pallini nei toni del nero. Il punto luce? Il lettering del marchio applicato sul davanti e realizzato in metallo. Chi, invece, preferisce un modello più classico - ma graficato – può optare per quello in acetato trasparente di Burberry, decorato con la stampa iconica Burberry Check, tra color sabbia e righe nere.

Mollettoni per capelli dalle fantasie più diverse: a sinistra un fiocco a pois firmato Fendi e a destra un modello che riporta la stampa iconica di Burberry - Credits: www.fendi.com, www.burberry.com