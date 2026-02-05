Chi c’è e cosa c’è nelle 4 campagne beauty da non perdere

Il periodo più grigio dell’anno coincide anche con il debutto delle collezioni beauty che anticipano la primavera, tra prodotti inediti e grandi classici rivisitati. Le case cosmetiche più blasonate, come sempre, abbinano gli attesissimi lanci a scatti che fanno sognare. Magari perché i protagonisti sono celebri e le ambientazioni oniriche o, semplicemente, perché ritraggono eau de toilette e make-up dal pack così curato da ricordare un’opera d’arte. Da Chanel a Dior, passando per Valentino e Guerlain, ecco una rassegna delle campagne beauty più glamour del momento.

Tre volti per tre fragranze Anya Taylor Joy, Jisoo e Willow Smith sono i protagoniste degli scatti che accompagnano il lancio delle tre nuove fragranze Dior Addict, firmate dal maitre parfumeur Francis Kurkdjian. Dalle note fruttate e gourmand, le eau de toilette sono affiancate da altrettante nuove shade di Dior Addict Lip Glow Oil, gloss idratante che è tra i prodotti più amati del brand. La campagna è un inno alla gioia, alla golosità e alla leggerezza: le tre protagoniste giocano con sillage intensi e fruttati, cedendo alla tentazione di un banchetto traboccante di torte glassate, caramelle e dessert invitanti. Sulle labbra, le nuove sfumature candy e viniliche del trattamento best seller della maison.