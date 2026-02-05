Chi c’è e cosa c’è nelle 4 campagne beauty da non perdere
L’anno appena iniziato ha già portato sugli scaffali delle profumerie tante novità, accompagnate da scatti suggestivi. Ad alto tasso glam
Di Valentina Bottoni
Il periodo più grigio dell’anno coincide anche con il debutto delle collezioni beauty che anticipano la primavera, tra prodotti inediti e grandi classici rivisitati. Le case cosmetiche più blasonate, come sempre, abbinano gli attesissimi lanci a scatti che fanno sognare. Magari perché i protagonisti sono celebri e le ambientazioni oniriche o, semplicemente, perché ritraggono eau de toilette e make-up dal pack così curato da ricordare un’opera d’arte. Da Chanel a Dior, passando per Valentino e Guerlain, ecco una rassegna delle campagne beauty più glamour del momento.
Tre volti per tre fragranze Anya Taylor Joy, Jisoo e Willow Smith sono i protagoniste degli scatti che accompagnano il lancio delle tre nuove fragranze Dior Addict, firmate dal maitre parfumeur Francis Kurkdjian. Dalle note fruttate e gourmand, le eau de toilette sono affiancate da altrettante nuove shade di Dior Addict Lip Glow Oil, gloss idratante che è tra i prodotti più amati del brand. La campagna è un inno alla gioia, alla golosità e alla leggerezza: le tre protagoniste giocano con sillage intensi e fruttati, cedendo alla tentazione di un banchetto traboccante di torte glassate, caramelle e dessert invitanti. Sulle labbra, le nuove sfumature candy e viniliche del trattamento best seller della maison.
Anya Taylor Joy, Willow Smith e Jisoo: Drew Vikers fo Christian Dior Parfums
La malinconia in un profumo
Arriva un nuovo capitolo di Born in Roma, collezione parte del portfolio fragrante della maison dal 2019: Purple Melancholia nascecome un’esplorazione olfattiva di memoria, individualità ed emozione. Declinata come sempre sia al femminile che al maschile, l’eau de parfum celebra la malinconia come una scintilla in grado di accendere l’immaginazione. Come sempre, ogni capitolo profumato del brand è abbinato a un colore, che in questo caso è il viola, sinonimo di connessione autentica e creatività priva di vincoli, che prende il volto dei due testimonial d’eccezione, Anwar Hadid e Adut Akech.
La sfumatura cult della maison Chanel ispira un’intera linea di make-up: Rouge Noir non è più solo uno smalto, ma si declina ora in nuance pensate per valorizzare viso, occhi e labbra. Creato per la sfilata Autunno-inverno 1994/95 disegnata ai tempi da Karl Lagerfeld, l’iconico smalto dal rosso profondo, tendente al nero, è un best-seller che non smette di dettare tendenza. Ecco perché Comètes Collective, lo studio creativo del brand dedicato esclusivamente al trucco, ha messo a punto una linea che trasforma Rouge Noir in rossetto, mascara e palette, affiancati da un set di pennelli dal manico color granato.
Chanel, Rouge Noir Collection - Credits: Chanel
Una capsule per la primavera
La maison Guerlain ha iniziato il nuovo anno con Blooming Denim, la capsule pensata per la prossima primaverache veste Rouge G, Ombres G e Météorites con decori floreali realizzati in denim riciclato, grazie alla collaborazione con Nona Source, azienda protagonista nel campo del design circolare. Le eccedenze di tessuti provenienti da atelier di moda, infatti, sono state lavorate, tinte e goffrate per dar vita a petali e corolle che impreziosiscono il pack della collezione in edizione limitata. Una partnership che dimostra ancora una volta l’impegno del marchio ad agire nel rispetto della natura e dell’eco-sistema in cui opera, per ridurre l’impatto ambientale della sua attività.