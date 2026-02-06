Le isole private più esclusive al mondo dove affittare il paradiso

lifestyle 06 febbraio 2026

Dalle Maldive ai Caraibi, le destinazioni più iconiche per soggiorni luxury in totale privacy

Di Claudia Ricifari

Nel turismo di alta gamma l’isola privata è diventata una categoria a sé. Una risposta al turismo di massa, una forma di ospitalità costruita sull’accesso limitato, sulla personalizzazione estrema dei servizi e su un rapporto diretto con il territorio. Affittare un’isola per le vacanze significa scegliere un perimetro ben definito, riservato per poche persone, dove il tempo si ferma e ruota intorno all’ospite e non viceversa. Soprattutto, significa non pensare ad alta o bassa stagione sulla base del numero di persone con cui ci si ritroverà a dividere gli spazi, per quanto in luoghi paradisiaci. Dai Caraibi al Pacifico, queste sono le isole private più ambite per una vacanza di altissimo livello. Musha Cay – Bahamas Musha Cay è una delle isole private più celebri delle Exuma ed è affittabile esclusivamente da un unico gruppo per volta. La proprietà offre un modello di ospitalità completo, con ville fronte oceano, staff in loco, chef privato e programmi di attività costruiti su richiesta. L’esperienza punta a far sentire a casa gli ospiti anche dall’altra parte del mondo.

Musha Cay

Necker Island – Isole Vergini Britanniche Necker Island è uno dei riferimenti più noti nel segmento delle isole private affittabili. Proprietà di Richard Branson, è prenotabile tramite circuiti luxury specializzati con formule settimanali che consentono l’uso esclusivo dell’intera isola. Ville panoramiche, beach club, spa e spazi per eventi rendono questa destinazione una delle più richieste per soggiorni corporate, retreat privati e vacanze di alto profilo.

Necker Island

Royal Belize – Belize Royal Belize è un’isola privata pensata per gruppi ristretti, con una capacità massima di circa dieci ospiti. Le ville indipendenti, lo staff residente e i servizi personalizzati permettono un’organizzazione del soggiorno completamente su misura. La posizione nel Mar dei Caraibi occidentale offre accesso diretto a barriere coralline e acque cristalline, molto apprezzate da chi cerca immersioni e attività marine in un contesto sicuro e controllato.

Royal Belize

Thanda Island – Tanzania Thanda Island propone un modello di esclusività totale. L’intera isola viene riservata a un solo gruppo e ospita una villa principale affiancata da due bandas indipendenti. Inserita in una riserva marina protetta, è una delle mete più ricercate per chi desidera un soggiorno a contatto diretto con l’oceano Indiano, con servizi sartoriali e un alto livello di privacy.

Thanda Island

Banwa Private Island – Filippine Situata a Palawan, Banwa Private Island è un resort di lusso costruito su un’intera isola privata. Le ville fronte mare, i trasferimenti in elicottero e le infrastrutture di alto livello definiscono un’esperienza orientata al comfort contemporaneo. La densità ridotta di ospiti e la gestione centralizzata garantiscono un’atmosfera riservata, particolarmente apprezzata dal mercato internazionale luxury.

Banwa Private Island

Cayo Espanto – Belize Cayo Espanto è una micro-isola con sette ville private distribuite lungo la costa. La struttura funziona come boutique resort, con servizi personalizzati e logistica dedicata. È una destinazione scelta soprattutto per viaggi romantici, soggiorni privati e vacanze orientate al relax, grazie alla dimensione contenuta dell’isola e alla forte attenzione al servizio individuale.

Cayo Espanto

Velaa Private Island – Maldive Velaa Private Island è una delle strutture più avanzate delle Maldive in termini di affitto integrale. Il resort offre pacchetti di island buyout che includono tutte le ville e le strutture dell’isola, con requisiti minimi di permanenza e capacità ospiti predefinite. Spa overwater, campo da golf privato e ristorazione di alto livello completano un’esperienza pensata per gruppi internazionali di fascia ultra-luxury.

Velaa Private Island

Cousin Island – Seychelles Cousin Island propone la formula di full-island rental, che permette di affittare l’intera isola per soggiorni privati. Situata in un’area protetta delle Seychelles, è conosciuta per l’equilibrio tra ospitalità di alto livello e tutela dell’ecosistema. La capacità limitata e l’accesso regolato la rendono una scelta molto richiesta per viaggi esclusivi.

Cousin Island

Islas Secas – Panama Islas Secas è un arcipelago privato nel Golfo di Chiriquí che offre la possibilità di buyout completo del resort. L’esperienza ruota attorno alla biodiversità marina, alle attività outdoor e a un’architettura integrata nel paesaggio. È una delle destinazioni emergenti più interessanti per il segmento luxury esperienziale.

Islas Secas