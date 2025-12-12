Capodanno eco-friendly: 5 sustainable resort dove il rispetto per l’ambiente si intreccia con l’amore per il bello

Gal Oya Lodge - Credits: Courtesy Press Office

Volare lontano per salutare il nuovo anno nel rispetto di sé stessi e della natura. Perché solo allontanandosi di migliaia di chilometri da casa, sentendo altre lingue e assaggiando sapori diversi si può davvero tentare di sgomberare la mente dai tormenti quotidiani. Per farlo davvero, però, è importante scegliere un luogo che sia “sostenibile” in tutti i sensi: meno inflazionato, e cioè salvo dall’overtourism, ma anche a basso impatto ambientale e sociale.

È il nuovo concetto di luxury travel che unisce esclusività, sostenibilità e autenticità. Ecco qualche meta da prenotare per festeggiare Capodanno dall’altra parte del mondo, ma eticamente.

Bali, sotto l’albero di Natale realizzato con 12mila bottiglie riciclate

Il Padma Resort Ubud di Bali, in Indonesia, in occasione delle festività ha rinnovato il suo impegno nell’etica ecosostenibile e nel supporto alla comunità locale in chiave natalizia. Il resort ha infatti acceso come da tradizione il suo speciale albero, realizzato con 12.000 bottiglie di plastica riciclate. Nella hall, poi, ha scelto di accogliere gli ospiti che vorranno passare qui le vacanze invernali con una gigantesca palla di neve anch’essa realizzata con materiali ecocompatibili e riciclati.

È il risultato di mesi di raccolta e assemblaggio manuale da parte della popolazione locale, un rito che trasforma i rifiuti quotidiani in bellezza e che alimenta la consapevolezza della salvaguardia ambientale tra gli ospiti di tutte le età. Il resto è un’esperienza a contatto con la natura e la bellezza dell’isola. Immerso in una valle fluviale incontaminata e affacciato sulle foreste di Payangan, il Padma Resort Ubud offre una vista mozzafiato da ogni camera o suite, una spa di prima classe e una piscina a sfioro di 89 metri con vista panoramica. Un rifugio naturale e sostenibile con vista su una valle apparentemente infinita.