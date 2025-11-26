Capodanni tematici, 3 idee viaggio davvero originali per un ultimo dell’anno fuori dall’ordinario

Le Cascate di Triberg

A volte il Capodanno può avere il sapore del già visto, di un rito stanco incapace di reinventarsi. Per rimuovere quella patina opaca si possono fare due cose: la prima è partire; la seconda è scegliere un luogo che racconti una storia. È la formula dei capodanni tematici, viaggi organizzati in luoghi fuori dal mainstream, scelti non per le solite attrazioni o sulla scia delle mode del momento, ma perché da qui nascono cultura autentica, storia e persino fiabe. Così ognuno può costruire un Capodanno tematico seguendo la scia delle proprie passioni. In questo modo l’ultimo dell’anno diventa un viaggio che non è solo una meta, ma un passaggio, un invito a chiudere il 2025 tra magia, natura e cultura, lasciandosi guidare dal ritmo quieto delle tradizioni, dove ogni passo diventa un ricordo da portare con sé nel 2026.

Capodanno nella Foresta Nera dei Fratelli Grimm

Per tuffarsi tra le pagine di un libro senza tempo, tra boschi ancestrali, villaggi incantati e paesaggi incontaminati, l’ideale è visitare l’Alsazia, la regione della Francia nord-orientale che ha ispirato le fiabe dei fratelli Grimm. La Foresta Nera diventa un’evocazione letteraria che trasforma questa regione nello spazio fiabesco per eccellenza, un viaggio tra le pagine di “Hänsel e Gretel” e de “I musicanti di Brema”.

Alcuni tour operator, come Club Magellano, organizzano itinerari alla scoperta di luoghi inaspettati: i villaggi nel cuore della Foresta, da Schonach a Riberg; la cascata di Triberg, una delle più alte della Germania con i suoi 163 metri di dislivello; il centro storico di Friburgo in Brisgovia, dominato dalle guglie traforate della maestosa cattedrale gotica Münster; il lago Titisee – spesso ghiacciato in inverno - un bacino di origine glaciale dalle acque limpide e fredde incastonato tra dolci colline coperte di abeti.