Vacanze di Natale: dove andare e come affrontare il viaggio con stile

Destinazioni e luoghi da scoprire durante le vacanze invernali con la complicità delle grandi signature del pret-à-porter per esperienze autentiche, emozionanti e mai banali

Le vacanze invernali sono ormai alle porte e le maison della moda e del lusso ci invitano a fare le valigie per trasportarci in location dove sport, divertimento, tradizione e glamour s’incontrano per dar vita ad esperienze uniche. Tra vette innevate, après ski memorabili, città iconiche, destinazioni esotiche ed inaspettate il mondo della moda si mette in viaggio e noi di X-Style con loro. È quasi tempo di Milano - Cortina 2026 Con l’arrivo delle Olimpiadi invernali 2026, il capoluogo lombardo schizza in vetta alle classifiche delle mete più desiderate per queste vacanze e, nonostante non sia più usuale vedere la Madonnina avvolta da candido manto bianco, sono in molti a preparare sci e scarponi per accorrere in città. A raccontarcelo con ironia ed eleganza lo sguardo di alcuni dei più apprezzati fotografi milanesi che hanno trasformato l’Hotel Principe di Savoia nel set esclusivo di “The Unexpected Winter Training” seguendo le orme della recente Ski Wear Collection lanciata da Balenciaga con il desiderio di ribadire quanto lo stile montano stia conquistando le strade delle capitali della moda.

Tra le tantissime presenze attese a Milano dopo il “Ci vediamo lì” lanciato in Galleria Vittorio Emanuele II dalla cantante Dua Lipa, portavoce del mastodontico evento sportivo, vi è anche la famiglia Fendi al completo che inaugura un nuovo spazio concettuale “Triple F” in via Giannone 4 dove perdersi tra vintage, design ed arte.

E se ancora non vi bastassero queste motivazioni per visitare il capoluogo meneghino nella sua stagione più fredda, gli indirizzi da segnare in agenda spaziano dalle boutique del lusso vestite a festa di Via Montenapoleone, alla Fondazione Prada, passando per l’Armani Silos dove toccare con mano il genio creativo del grande stilista recentemente scomparso. The Alps, un evergreen Saint Moritz, Courchevel, Zermatt, sono solo alcune delle località montane che hanno fatto da scenografico sfondo a campagne ed eventi mondani che già da qualche settimana, tra social e pubblicità, ci fanno venire voglia di salire quanto prima in vetta. Da Gucci a Moncler, la moda di quest’inverno ci vuole in pista pronti a dare sfogo a tutte le nostre energie.

Come Armani che per la sua Collezione Neve 2025, tra eleganza e funzionalità, attraverso materiali tecnici pregiati, tagli essenziali e tessuti avvolgenti come cashmere e shearling ci invita alla riscoperta di look raffinati da metter in valigia in vista di una settimana bianca sulle Alpi europee.

Lapponia, il classico natalizio che ritorna Come ogni dicembre torna il desiderio incontenibile dei viaggiatori più romantici di imbarcarsi verso la terra di Babbo Natale. A celebrare la Lapponia e il suo firmamento, anche l’ultima campagna firmata da Louis Vuitton che da Asnières, sede del primo atelier di Louis Vuitton, ci trasporta sotto un cielo illuminato dall’aurora boreale.

Con “Le Voyage des Lumières”, Louis Vuitton riafferma la propria identità di maison dove la tradizione incontra la modernità in un dialogo costante tra arte ed emozione dando vita ad un itinerario immaginario che racconta l’arte di viaggiare come esplorazione estetica e spirituale. Madeira e l’estetica “Winter Botanical” Ma non per tutti l’inverno è sinonimo di freddo polare, anche tra i brand del pret-à-porter ce ne sono alcuni come Etro e Barbour che alle bassissime temperature preferiscono un Natale non innevato ma comunque profondamente invernale, quantomeno nella palette dei colori. Così mentre verde scuro, pattern foglia, texture naturali, danno forma ad un’altro stile, già soprannominato “Winter Botanical”, tra i viaggiatori più anticonformisti si diffonde la voglia di fare le valigie e perdersi nel giardino tropicale eterno più grande dell’Oceano Atlantico.

