Holiday Season 2025: le campagne moda più glam di questo Natale

La Holiday Season è diventata uno dei momenti più rivelatori per leggere la moda contemporanea. Non è solo l’ultima campagna dell’anno: è la cartina tornasole del modo in cui le maison immaginano il desiderio, la festa, la condivisione. In poche settimane si concentrano investimenti creativi, visivi e narrativi che spesso anticipano lo spirito della stagione successiva. È qui che i codici estetici trovano una sintesi: ciò che davvero funziona resta, il resto scompare.

La centralità di questo appuntamento non nasce oggi. Già tra la fine degli Anni ’90 e i primi Duemila, quando l’immaginario del lusso iniziava a sposare linguaggi più cinematografici, le Holiday Campaign diventavano un campo di prova privilegiato: il luogo in cui un brand non mostrava soltanto ciò che metteva in vendita, ma soprattutto ciò che voleva raccontare. Perché le festività, da sempre, sono il momento dell’anno in cui il pubblico è più ricettivo ai simboli, alle storie e alle visioni.

Ed è proprio in questo spazio (tra memoria, strategia e immaginazione) che si inserisce la Holiday Season 2025: linguaggi diversi ma una stessa ambizione: trasformare il periodo delle feste in un racconto identitario, capace di andare oltre il calendario e restare nella memoria visiva del pubblico. Ecco le campagne – e le collezioni – che ci hanno colpito di più.

Prada

Prada firma una Holiday Campaign 2025 dal taglio cinematografico, dove l’immaginario alpino incontra la geometria estetica della maison. A Winter Tale segue un viaggio in auto attraverso un paesaggio innevato, evocando il ritorno a casa e la riscoperta dei legami. Glen Luchford costruisce un racconto in cui la quotidianità si trasforma in un’immagine quasi fiabesca, sospesa tra realismo e fantasia.

Protagonisti Maya Hawke, Damson Idris, Letitia Wright, Louis Partridge e Li Xian, che interpretano una “famiglia scelta”: un gruppo che incarna autenticità e spontaneità. La collezione fonde riferimenti alla montagna e precisione urbana, mantenendo l’equilibrio tra funzionalità e immaginazione.