Holiday Season 2025: le campagne moda più glam di questo Natale
Per le festività natalizie le maison di moda hanno dato vita a campagne e collezioni da mille e una notte: ecco le più belle del 2025
La Holiday Season è diventata uno dei momenti più rivelatori per leggere la moda contemporanea. Non è solo l’ultima campagna dell’anno: è la cartina tornasole del modo in cui le maison immaginano il desiderio, la festa, la condivisione. In poche settimane si concentrano investimenti creativi, visivi e narrativi che spesso anticipano lo spirito della stagione successiva. È qui che i codici estetici trovano una sintesi: ciò che davvero funziona resta, il resto scompare.
La centralità di questo appuntamento non nasce oggi. Già tra la fine degli Anni ’90 e i primi Duemila, quando l’immaginario del lusso iniziava a sposare linguaggi più cinematografici, le Holiday Campaign diventavano un campo di prova privilegiato: il luogo in cui un brand non mostrava soltanto ciò che metteva in vendita, ma soprattutto ciò che voleva raccontare. Perché le festività, da sempre, sono il momento dell’anno in cui il pubblico è più ricettivo ai simboli, alle storie e alle visioni.
Ed è proprio in questo spazio (tra memoria, strategia e immaginazione) che si inserisce la Holiday Season 2025: linguaggi diversi ma una stessa ambizione: trasformare il periodo delle feste in un racconto identitario, capace di andare oltre il calendario e restare nella memoria visiva del pubblico. Ecco le campagne – e le collezioni – che ci hanno colpito di più.
Prada
Prada firma una Holiday Campaign 2025 dal taglio cinematografico, dove l’immaginario alpino incontra la geometria estetica della maison. A Winter Tale segue un viaggio in auto attraverso un paesaggio innevato, evocando il ritorno a casa e la riscoperta dei legami. Glen Luchford costruisce un racconto in cui la quotidianità si trasforma in un’immagine quasi fiabesca, sospesa tra realismo e fantasia.
Protagonisti Maya Hawke, Damson Idris, Letitia Wright, Louis Partridge e Li Xian, che interpretano una “famiglia scelta”: un gruppo che incarna autenticità e spontaneità. La collezione fonde riferimenti alla montagna e precisione urbana, mantenendo l’equilibrio tra funzionalità e immaginazione.
Campagna Prada Holiday 2025 A Winter’s Tale - Credits: Courtesy Press Office
Louis Vuitton
Louis Vuitton presenta Le Voyage des Lumières, una fiaba contemporanea diretta da Jonas Lindstroem. La storia inizia ad Asnières, nell’atelier storico della maison, dove un Malle Courrier diventa la scintilla di un viaggio immaginifico. Una lanterna si solleva dal baule e attraversa lo skyline parigino, guidando lo spettatore tra tramonti rosati, aurore boreali e paesaggi innevati animati da momenti di convivialità.
Il racconto culmina sul Pont Neuf, illuminato da una costellazione di lanterne. La campagna celebra l’eredità artigianale del brand attraverso borse iconiche come Speedy PQ, Capucines, Side Trunk, Christopher e i profumi Imagination e Attrape-Rêves. Un omaggio al viaggio come gesto di meraviglia.
Campagna Louis Vuitton “Le Voyage des Lumierès” - Credits: Courtesy Press Office
Max Mara
Max Mara crea un vero “winter dream”: una rêverie cinematografica in cui il cammello iconico della griffe contrasta con il bianco assoluto della neve. La campagna costruisce una progressione visiva precisa: dagli outfit da sera ai look in maglieria, fino ai grandi cappotti che emergono come protagonisti mentre la neve si intensifica.
Girata in studio, la narrazione riproduce l’effetto dei vecchi filmati domestici, giocando su intimità ed emozione. Immancabili gli archetipi Max Mara: il cappotto 101801, la Olimpia Jacket, la Whitney Bag. L’intera campagna diventa un invito a rallentare e custodire quel momento sospeso che si ripete solo una volta all’anno.
Max Mara Holiday Campaign 2025 - Credits: Courtesy Press Office
Etro
Etro presenta una Holiday Season 2025 costruita intorno all’intimità delle feste e alla sua estetica più riconoscibile. Ambientata in un palazzo d’epoca dopo una serata celebrativa, la campagna accosta velluti luminosi, sete fluide, ruches, pizzi e lavorazioni jacquard che reinterpretano l’heritage della maison in chiave contemporanea. Le sfumature sono gioiello, profonde, materiche.
Gli accessori completano il racconto: la Vela Bag decorata da maxi-paillettes in pelle e la Kalispera con frange di perline e intrecci artigianali. Un immaginario caldo, conviviale, che racconta la festa come rito di eleganza condivisa.
Ferrari sceglie un approccio emotivo e mette al centro la sua community globale. Le immagini partono da Maranello, dalla Factory di Via Abetone Inferiore al Ristorante Cavallino (da poco insignito della Stella Michelin), luoghi simbolo dell’identità del brand. Diretto da Lorenzo Gironi, il video usa la danza come linguaggio per raccontare connessione, movimento ed energia condivisa.
La selezione moda firmata da Rocco Iannone comprende abbigliamento, accessori e borse, tra cui la GT Bag e la La Ferrari Dino Bag reinterpretate per la stagione. La campagna diventa così un omaggio allo stare insieme e alla bellezza delle passioni collettive.
Ferrari Holiday Campaign 2025 - Credits: Courtesy Press Office
Ferragamo
Ferragamo costruisce una narrazione nostalgica, centrata sui rituali familiari delle feste: vecchi film da rivedere, canzoni tradizionali, momenti domestici che diventano ricordi da tramandare. Due i filoni principali: il dono e il dressing up.
La collezione mette in primo piano le borse Hug in varianti oro, bordeaux o decorate con piume rosse, micro-bag scintillanti e una selezione di accessori che include charm, foulard e dettagli iconici della maison. Il footwear esplora velluto, cristalli, paillettes e silhouette d’archivio. Per lui, la tradizione delle Tramezza rimane il cuore dell’eleganza maschile.
Una campagna che trasforma la memoria in stile, senza mai cedere alla nostalgia fine a sé stessa.