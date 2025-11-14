Cappotto cammello: le interpretazioni più cool del grande classico per quest'inverno

Street Style - Credits Getty Images

Intramontabile, sofisticato e incredibilmente versatile: il cappotto color cammello è il capospalla che non conosce stagioni né diktat passeggeri. Da decenni icona del guardaroba femminile, rappresenta il perfetto equilibrio tra eleganza e praticità. Il suo segreto? La capacità di adattarsi a qualsiasi stile - dal più classico al più contemporaneo - e di donare immediatamente un’allure raffinata a chi lo indossa. Che sia in lana morbida, cashmere o panno strutturato, il cappotto cammello è un investimento unico e assoluto, un alleato di stile su cui contare sempre, proprio come insegnano sfilate e celebrità.

Le tendenze dalle passerelle

Dalle sfilate delle collezioni Autunno-Inverno 2025-26, il messaggio emerge chiaramente: il cappotto cammello è più che mai protagonista di questa stagione, reinterpretato in chiave moderna e audace. Valentino, sotto la direzione creativa di Alessandro Michele, lo propone in una versione estrosa e dichiaratamente glam: le profilature animalier e il logo della Maison a vista ne fanno un simbolo di eleganza eccentrica.

Stella McCartney, invece, scommette su linee pulite e spalle boxy, rinnovando la silhouette in chiave power dressing: il risultato è un capospalla che comunica forza e self-confidence, perfetto per la donna contemporanea. Hermès, fedele al suo spirito pratico e raffinato, unisce il fascino classico della nuance cammello con un’anima utilitaria, arricchendo il modello con dettagli funzionali come cerniere metalliche e tasche strutturate.