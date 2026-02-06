Debunking di tre miti beauty da sfatare

Credits Getty Images

Grazie ai social rimaniamo sempre aggiornati sulle ultime novità in fatto di creme e trattamenti, ingredienti, attivi e dispositivi hi-tech per prendersi cura della pelle: una overdose di nozioni a volte contrastanti, che spesso rischiano di confondere le idee. Se su alcune piattaforme c’è chi sostiene una versione, poi ne apriamo un’altra ed ecco che qualcuno afferma l’esatto opposto. E allora: come distinguere ciò che è vero dai suggerimenti non affidabili? Lo abbiamo chiesto a Claudia Menicanti, specializzata in patologie oncologiche cutanee ed infiammatorie, che ci ha aiutato a fare il debunking di tre miti ricorrenti.

Dalla necessità di ricorrere al microneedling – la tecnica di ringiovanimento cutaneo che provoca micro-perforazioni con aghi sottili - per potenziare l’azione di attivi e trattamenti, alla presunta superiorità degli ingredienti naturali sulle molecole chimiche, fino ad arrivare alla promessa di alcuni prodotti di far sparire i pori. Facciamo chiarezza sulle ‘leggende metropolitane beauty’ di cui sentiamo regolarmente parlare on-line.

Per migliorare l’assorbimento di sostanze come acido ialuronico e retinolo bisogna ricorrere al microneedling

“Non c’è nulla di più scorretto che pensare che i prodotti vadano veicolati attraverso fori fisici: il microneedling non rappresenta assolutamente uno strumento per la penetrazione degli attivi che, per agire, possiedono un loro meccanismo recettoriale ben preciso. I retinoidi, per esempio, lavorano a livello epidermico, più superficiale, e non dermico, dunque non c’è bisogno di creare dei fori nella cute con l’idea di potenziarne l’effetto. Il trauma che io provoco con gli aghi, dunque, non va inteso come un varco di penetrazione.

Le nostre cellule hanno una struttura particolare formata da recettori e canali di membrana, per esempio, che funzionano su base chimica e non fisica: il microneedling può avere un senso perché, provocando un micro-trauma a livello del derma superficiale, stimola un’attivazione dei fibroblasti spingendoli a sintetizzare collagene. Ma non è affatto un veicolo per gli attivi, anzi: se mal fatto può essere rischioso perché può provocare infezioni, così come rompere i capillari e creare irritazioni”.