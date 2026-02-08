I film e la neve, quando la montagna diventa simbolo di sfida estrema

La montagna è un'alternativa, un sogno, una sfida. È il luogo in cui si riscopre l'essenziale e dove le storie, reali o immaginate, trovano il loro spazio più autentico.

E se adesso le Olimpiadi invernali riportano l’attenzione globale sui territori alpini e sulla cultura della montagna, da sempre il cinema guarda alla montagna come a qualcosa di più di un semplice paesaggio.

Nei film è stata spesso il luogo della sfida estrema, della conquista, del limite fisico e morale. Le grandi spedizioni himalayane, le ascese impossibili e gli uomini soli contro la natura hanno costruito un immaginario potente, fatto di eroismo, rischio e silenzio.

Ma col tempo la montagna sullo schermo ha iniziato a raccontare anche altro. È diventata spazio interiore, luogo di fuga, di ascolto, di trasformazione. Dai kolossal ad alta quota ai film più intimi e contemplativi, il cinema di montagna ha seguito il cambiamento del nostro sguardo: meno conquista, più relazione; meno dominio, più consapevolezza.

Paolo Cognetti e la montagna esistenziale

Il primo nome che viene in mente quando si parla del rapporto tra cinema e montagna è certamente quello de Le otto montagne. Il romanzo di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017, è diventato in pochi anni un punto di riferimento nel modo di raccontare l’ambiente alpino, prima in letteratura e poi sul grande schermo. Con l’adattamento cinematografico diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, premiato a Cannes nel 2022, la montagna entra nel cinema contemporaneo non come sfondo spettacolare, ma come elemento narrativo centrale.

La storia segue l’amicizia tra Pietro e Bruno, nata da bambini in un piccolo paese della Valle d’Aosta e segnata da due modi opposti di vivere lo stesso luogo. Nel film, come nel romanzo, la montagna non è mai un semplice scenario. È una presenza che orienta le scelte dei personaggi, che unisce e divide.

Questo sguardo si sviluppa nei lavori successivi di Cognetti. Con Sogni di Grande Nord (2021) e Fiore Mio (2024), in cui lo scrittore è passato dietro la macchina da presa, ha raccontato le vette come spazio del sentire, osservato attraverso le persone e le storie incontrate lungo il cammino, senza l’urgenza dell’impresa.

Oggi questo percorso prosegue in Nepal, nella regione del Mustang, dove Cognetti sta lavorando a un nuovo film-documentario che chiude idealmente una trilogia iniziata proprio con Sogni di Grande Nord. Ancora una volta, la montagna non è una sfida eroica, ma un attraversamento fisico e interiore.