entertainment16 dicembre 2025

Hailey Bieber, il nuovo hair look da copiare per le feste

Minimal, netto, strategico: il taglio di capelli sfoggiato della modella statunitense è l’ennesima lezione di stile
Hailey Bieber arriva alla sfilata di Saint Laurent durante la Paris Fashion Week 2025 - Credits AgfHailey Bieber arriva alla sfilata di Saint Laurent durante la Paris Fashion Week 2025 - Credits Agf

Hailey Bieber saluta il 2025 e inaugura l'anno che verrà con un nuovo taglio di capelli. La fondatrice di Rhode e moglie di Justin Bieber ha mostrato sui social un long bob leggermente scalato, che sfiora appena le spalle e incornicia il viso, completato da una riga centrale. Il nuovo look è firmato dalla celebrity hairstylist Justine Marjan e sta già facendo il giro del mondo (e del web).

Un cambio di look da cui prendere spunto per le feste (un po' come già successo per le sue unghie silver) e che sicuramente detterà tendenza per il 2026.

Il nuovo lob di Hailey Bieber: linee pulite e massima versatilità

Il lob di Hailey Bieber, un taglio di capelli medio leggermente più lungo del caschetto classico, rappresenta un gesto di libertà, e si distingue per equilibrio e misura. La lunghezza è strategica: abbastanza corta da alleggerire l’immagine, abbastanza lunga da consentire styling diversi. La riga centrale rafforza la simmetria del taglio, mentre le leggere scalature servono esclusivamente a dare movimento, senza alterarne la struttura. Il colore resta fedele alla sua palette abituale: un castano caldo e luminoso, con riflessi naturali che valorizzano la forma senza renderla decorativa. È un taglio pensato per funzionare sia nella quotidianità sia nei contesti più formali, fotografici o professionali. Proprio questa adattabilità lo rende uno dei candidati più solidi a diventare il riferimento hair del 2026.

Foto tratta dalle stories del profilo Instagram di Hailey BieberFoto tratta dalle stories del profilo Instagram di Hailey Bieber

Dai bob grafici al lob attuale: i tagli di capelli di Hailey Bieber

Nel tempo, Hailey Bieber ha costruito la propria identità beauty attraverso scelte progressive, mai radicali. Dopo una prima fase caratterizzata da capelli lunghi e schiariti, il passaggio al bob segna un momento chiave: linee più definite, styling controllato, colori più naturali. Tra il 2019 e il 2022, il caschetto diventa il suo segno distintivo, accompagnando una presenza mediatica sempre più stabile, anche accanto a Justin Bieber.

Negli anni successivi, con l’evoluzione del suo ruolo pubblico e imprenditoriale e l’ingresso in una nuova fase personale, l’approccio resta invariato: nessuna svolta drastica, ma un adattamento continuo della forma. Il lob attuale è la sintesi di questo percorso: meno rigoroso del bob corto, più pratico delle lunghezze extra, coerente con un’immagine ormai riconoscibile e consolidata.

Hailey Bieber arriva alla sfilata di Saint Laurent durante la Paris Fashion Week 2023 - Credits AgfHailey Bieber arriva alla sfilata di Saint Laurent durante la Paris Fashion Week 2023 - Credits Agf

A chi sta bene il lob (e perché funziona davvero)

Il successo del lob sta nella sua adattabilità. Funziona su capelli lisci e leggermente mossi, valorizza il volto ed evidenzia le clavicole, alleggerisce i lineamenti senza scoprirli eccessivamente. È un taglio ideale per chi cerca ordine senza rigidità, struttura senza manutenzione eccessiva.

Non richiede uno styling costante, cresce bene e si presta a evoluzioni successive. È proprio questa capacità di accompagnare il tempo e di non renderlo troppo impegnativo a renderlo una scelta pratica e alla moda. Esattamente come l’estetica di Hailey Bieber.

