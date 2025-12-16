Hailey Bieber, il nuovo hair look da copiare per le feste
Minimal, netto, strategico: il taglio di capelli sfoggiato della modella statunitense è l’ennesima lezione di stile
Hailey Bieber arriva alla sfilata di Saint Laurent durante la Paris Fashion Week 2025 - Credits Agf
Hailey Bieber saluta il 2025 e inaugura l'anno che verrà con un nuovo taglio di capelli. La fondatrice di Rhode e moglie di Justin Bieber ha mostrato sui social un long bob leggermente scalato, che sfiora appena le spalle e incornicia il viso, completato da una riga centrale. Il nuovo look è firmato dalla celebrity hairstylist Justine Marjan e sta già facendo il giro del mondo (e del web).
Il nuovo lob di Hailey Bieber: linee pulite e massima versatilità
Il lob di Hailey Bieber, un taglio di capelli medio leggermente più lungo del caschetto classico, rappresenta un gesto di libertà, e si distingue per equilibrio e misura. La lunghezza è strategica: abbastanza corta da alleggerire l’immagine, abbastanza lunga da consentire styling diversi. La riga centrale rafforza la simmetria del taglio, mentre le leggere scalature servono esclusivamente a dare movimento, senza alterarne la struttura. Il colore resta fedele alla sua palette abituale: un castano caldo e luminoso, con riflessi naturali che valorizzano la forma senza renderla decorativa. È un taglio pensato per funzionare sia nella quotidianità sia nei contesti più formali, fotografici o professionali. Proprio questa adattabilità lo rende uno dei candidati più solidi a diventare il riferimento hair del 2026.
Foto tratta dalle stories del profilo Instagram di Hailey Bieber
Dai bob grafici al lob attuale: i tagli di capelli di Hailey Bieber
Nel tempo, Hailey Bieber ha costruito la propria identità beauty attraverso scelte progressive, mai radicali. Dopo una prima fase caratterizzata da capelli lunghi e schiariti, il passaggio al bob segna un momento chiave: linee più definite, styling controllato, colori più naturali. Tra il 2019 e il 2022, il caschetto diventa il suo segno distintivo, accompagnando una presenza mediatica sempre più stabile, anche accanto a Justin Bieber.
Negli anni successivi, con l’evoluzione del suo ruolo pubblico e imprenditoriale e l’ingresso in una nuova fase personale, l’approccio resta invariato: nessuna svolta drastica, ma un adattamento continuo della forma. Il lob attuale è la sintesi di questo percorso: meno rigoroso del bob corto, più pratico delle lunghezze extra, coerente con un’immagine ormai riconoscibile e consolidata.
Hailey Bieber arriva alla sfilata di Saint Laurent durante la Paris Fashion Week 2023 - Credits Agf
A chi sta bene il lob (e perché funziona davvero)
Il successo del lob sta nella sua adattabilità. Funziona su capelli lisci e leggermente mossi, valorizza il volto ed evidenzia le clavicole, alleggerisce i lineamenti senza scoprirli eccessivamente. È un taglio ideale per chi cerca ordine senza rigidità, struttura senza manutenzione eccessiva.
Non richiede uno styling costante, cresce bene e si presta a evoluzioni successive. È proprio questa capacità di accompagnare il tempo e di non renderlo troppo impegnativo a renderlo una scelta pratica e alla moda. Esattamente come l’estetica di Hailey Bieber.