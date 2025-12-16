Hailey Bieber, il nuovo hair look da copiare per le feste

Hailey Bieber arriva alla sfilata di Saint Laurent durante la Paris Fashion Week 2025 - Credits Agf

Hailey Bieber saluta il 2025 e inaugura l'anno che verrà con un nuovo taglio di capelli. La fondatrice di Rhode e moglie di Justin Bieber ha mostrato sui social un long bob leggermente scalato, che sfiora appena le spalle e incornicia il viso, completato da una riga centrale. Il nuovo look è firmato dalla celebrity hairstylist Justine Marjan e sta già facendo il giro del mondo (e del web).

Un cambio di look da cui prendere spunto per le feste (un po' come già successo per le sue unghie silver) e che sicuramente detterà tendenza per il 2026.

Il nuovo lob di Hailey Bieber: linee pulite e massima versatilità

Il lob di Hailey Bieber, un taglio di capelli medio leggermente più lungo del caschetto classico, rappresenta un gesto di libertà, e si distingue per equilibrio e misura. La lunghezza è strategica: abbastanza corta da alleggerire l’immagine, abbastanza lunga da consentire styling diversi. La riga centrale rafforza la simmetria del taglio, mentre le leggere scalature servono esclusivamente a dare movimento, senza alterarne la struttura. Il colore resta fedele alla sua palette abituale: un castano caldo e luminoso, con riflessi naturali che valorizzano la forma senza renderla decorativa. È un taglio pensato per funzionare sia nella quotidianità sia nei contesti più formali, fotografici o professionali. Proprio questa adattabilità lo rende uno dei candidati più solidi a diventare il riferimento hair del 2026.