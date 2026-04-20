Sandali in camoscio, la tendenza tattile della Primavera 2026

fashion 20 aprile 2026

Morbidi ed essenziali, mules e ciabattine di suède sono il modello easy to go di questa stagione da declinare in tanti stili differenti

Di Federica Caiazzo

Street Style - Credits Getty Images

Dopo mesi in cui la scena invernale è stata dominata da lane e shearling, la nuova stagione spiana la strada a una delle tendenze più cool della moda Primavera Estate 2026: i sandali in camoscio. Morbido al tatto come il velluto, il camoscio ne raccoglie l’eredità, trasportandola in una dimensione più leggera, luminosa, primaverile. Complice di questo diktat è anche una palette cromatica ben specifica, che accende i riflettori sulle tonalità della terra: sabbia, beige caldo, nocciola, caramello, cuoio, terra bruciata, ruggine, cacao, fino alle sfumature più profonde del marrone fondente. Ogni nuance stupisce per la sua straordinaria trasversalità, confermata non solo dai sandali di tendenza da comprare ora ma anche dai look street style che ne enfatizzano la texture sfoggiandoli a contrasto con i tessuti giusti. Parola d’ordine per i look: equilibrio cromatico Nello street style si respira un’eleganza rilassata, fatta di equilibri cromatici e contrasti materici: i sandali in suède si abbinano a gonne bianche e giacche coordinate per un effetto chic e sofisticato, oppure si inseriscono in look tono su tono con pantaloni beige ravvivati da accenti rossi decisi. Non mancano le combinazioni più urban, come quelle con camicie in denim, che lasciano dialogare la coolness con la voglia di ricercatezza. Perfetti dalla mattina in città fino agli aperitivi all’aperto, i sandali in camoscio si muovono con disinvoltura nei contesti più diversi, adattandosi con eleganza a ogni momento della giornata.

Street Style - Credits Getty Images

Le mules in camoscio La prima micro-tendenza di questa narrazione vede protagoniste le mules in camoscio, rigorosamente con punta arrotondata. Le silhouette sono essenziali ma curate nei dettagli: tacco bassissimo e piccoli elementi preziosi – come il logo di Jimmy Choo - definiscono un design discreto e riconoscibile. La versione clog di Miu Miu, con base in legno e fascia in camoscio, rilegge lo zoccolo in chiave contemporanea, rendendolo sorprendentemente cool. Il minimalismo più rigoroso si esprime invece attraverso le linee pulite di Phoebe Philo, dove il tacco cubano e la nuance intensa del cioccolato sono valorizzate da impunture a contrasto che diventano elemento decorativo.

Da sinistra: Jimmy Choo; Miu Miu; Phoebe Philo SS26 - Courtesy Press Office

I sandali in camoscio con plateau Altra declinazione chiave: i sandali di suède con plateau, un modello che continua a riscuotere successo tra chi ama la combo altezza e comodità, con il sostegno solido dei tacchi a blocco. Qui le proporzioni si fanno scultoree, i volumi decisi, l’impatto visivo immediato. La tendenza procede dalle versioni più essenziali, come quella di Casadei completamente rivestita in camoscio color sabbia, fino a interpretazioni più decorative con ricami floreali e dettagli iconici come per i sandali Valentino Garavani. Non mancano i sandali con listini intrecciati di AGL che con il loro tacco dal profilo arrotondato giocano con un design versatile e contemporaneo.

Da sinistra: Prada; Valentino; Casadei SS26 - Courtesy Press Office

I sandali in camoscio con doppia fascia E a proposito di versatilità, i modelli con doppia fascia (incrociata oppure no) tornano con forza nella loro essenzialità. Merito di design aggiornati e dettagli minimali da un lato, e super classici dall’altro. La versione con tacco basso e comodo è firmata Doucal’s, qui si aggiunge una piccola fibbia décor che richiama un’eleganza daily senza tempo. Sul fronte ultra flat, invece, i sandali con il cinturino posteriore – vedere Proenza Schouler e Khaite - avvolgono il tallone offrendo struttura e praticità. In puro stile radical chic.

Da sinistra: Khaite; Doucal’s; Proenza Schouler SS26 - Courtesy Press Office