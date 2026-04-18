La sfilata Pucci a Siracusa celebra edonismo e libertà

For party girls only. Destinazione: Sicilia. Parole d’ordine: evasione e ottimismo. La sfilata Pucci Primavera Estate 2026 che Camille Miceli, direttrice artistica del brand, ha voluto nella Grotta dei Cordari a Siracusa, è un inno alle feste e al divertissement che non conosce ce(n)sura tra il giorno e la notte. Lo show è andato in scena all’interno di una cornice paesaggistica unica, tra lastre di pietra e specchi d’acqua che amplificano e “confondono” i sensi, proprio come quando si è ebbri di divertimento dopo una lunga notte di feste. Che no, non può finire con il sole che sorge. Anzi.

L’energia e i colori di Ibiza

La collezione si chiama - non a caso - L’Alba e celebra esattamente quel momento rarefatto e sospeso in cui i colori intensi e notturni si tuffano nelle palette vibranti ed energetiche dell’aurora. Attimi in cui ogni cosa può (ri)succedere, in cui tutto si accende, danza, è vivo ed inebriante. Istanti cristallizzati in una sensazione unica che genera piacere, magia, nuova adrenalina. Chi ha attraversato con leggerezza - almeno una volta nella propria vita - quello spazio e quel tempo di passaggio ne riconosce immediatamente il sapore, a tratti trasgressivo, certamente euforizzante, cristallizzato in una joie de vivre che solo Ibiza sa regalare.