Il Grand Tour tra le arti della moda Made in Italy

Tagliare, cucire, modellare, rifinire, rammagliare. L’emozione e la magia del fare, dell’imparare a fare e del saper fare applicati alla moda. Sarà ridondante già nel fraseggio, è vero, ma repetita iuvant. E per il caso in questione - quello dei mestieri e delle arti - non è mai stato più vero di così. Apprendere un mestiere da mani sapienti, mosse spesso da cuori generosi, depositari di gesti lenti e accurati, scanditi da passione e pazienza, regolati da maestria e abilità tecnica: è a tutti gli effetti il dono di un’eredità immateriale sempre più rara, preziosa e inestimabile.

Riceverne i segreti, le tecniche, i prodigi. Lentamente, ma con devozione costante. Diventare custodi di un patrimonio con la consapevolezza di godere - oggi più che mai - di un privilegio immenso, ma anche di una responsabilità verso il mondo e verso il futuro. È da qui che bisogna ripartire ed è su questo aspetto che accende i riflettori Grand Tour. Viaggio attraverso le Accademie delle Arti e dei Mestieri, il documentario presentato a Milano da Camera Nazionale della Moda Italiana in occasione della Giornata del Made in Italy. Pronto a partire a sua volta in tour(née) con una proiezione a Roma (il 19 aprile alle ore 17.00 presso l’Auditorium del MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo) e una ad Atene (il 27 aprile presso la Fondazione Goulandris).