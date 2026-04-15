Come indossare il foulard, idee e tendenze per la primavera 2026

fashion 15 aprile 2026

Must have feticcio delle dive, continua a dettare tendenza sulle passerelle tra ispirazioni boho, nuovi styling e mood bourgeoise, ecco come integrare fichu, stole, bandane e cache-col nei look di stagione

Di Giulia Pacella

Miu Miu SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Da accessorio iconico che scrive la storia della moda a elemento essenziale delle cool girl dello street style. Dai maxi carré in seta stampata alle mini bandane stampa paisley in voga nei Sixties, attraversando generazioni, epoche e definendo nuove estetiche, il foulard si conferma l’accessorio moda imprescindibile della primavera 2026. Capace di infinite riletture e reinterpretazioni, alleato strategico degli styling più elaborati, protagonista indiscusso delle passerelle attraverso inedite variazioni di stile, è un punto fermo del guardaroba femminile. E continua a ispirare e dettare tendenza in un mix tra storia, heritage e nuovi styling.

Da sinistra: Pierre-Louis Mascia; Lanvin; Hermès SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Il foulard nella moda ieri In principio fu Hermès che con il suo primo foulard carré con motivo Jeu des Omnibus et Dames Blanches - un quadrato di seta dal formato 90x90 ispirato a un gioco da tavola francese del 1800 simile al Gioco dell’oca - fissò uno standard industriale, culturale e stilistico. Fu la nascita dell’icona, nel senso più semiotico del termine. Simbolo del lusso della maison francese, oggi come allora il foulard Hermès è sinonimo di un savoir faire che prevede decine di passaggi tra disegni, stampe e tinture. In Italia è Gucci che negli anni ‘50 comincia a lavorare ai foulard con Rodolfo Gucci che ne introduce le prime stampe ispirate al mondo equestre per poi arrivare al celebre Flora, disegnato per Grace Kelly. Un motivo floreale che è diventato un codice del brand, oggetto di continue riletture da parte della casa di moda fino a oggi, con Demna che l’ha voluto nel suo ultimo fashion show F/W 26-27 proprio su un abito foulard. Per non parlare di Ferragamo che intorno a questo accessorio ha costruito un vero e proprio immaginario (quasi al pari delle scarpe), tanto da renderlo protagonista per l’imminente Milano Design Week 2026 di Floating Silk Garden, con cui le sete a motivi floreali e i pattern di foulard e cuscini si animeranno attraverso una suggestiva installazione.

Da sinistra: Grace Kelly; Liz Taylor; Audrey Hepburn - Credits Getty Images

Doppie icone: le dive e i foulard Iconico e simbolico ma innanzitutto pratico, il foulard ha completato e definito i look più iconici delle dive degli anni ‘50 ed è diventato parte integrante dell’immaginario cinematografico. Se Grace Kelly lo portava con eleganza nonchalante sia come fazzoletto in testa, sia come fascia per immobilizzare il braccio ingessato dopo un incidente; per Audrey Hepburn era parte essenziale del suo stile bon ton. Non a caso amava dire: “Il foulard è la cosa più semplice per sembrare chic”. Aveva ragione da vendere e lo hanno capito bene anche le attuali it-girl che spesso e volentieri si lasciano fotografare nello street style delle capitali della moda italiana con foulard, bandane e fazzoletti. Ben consapevoli che quell’accessorio non è solo il dettaglio che ne caratterizzerà il look, ma anche la “reason why” che le renderà ispirazione patinata per nuove idee di styling. E qui la moda della primavera 2026 è pronta scatenarsi e a confermare l’onda lunga del trend già avvistato nelle scorse stagioni primaverili.

Da sinistra: Celine; Miu Miu; Dries Van Noten SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Come indossare il foulard: le idee dalle sfilate di primavera Sulle passerelle Primavera/Estate 2026 fazzoletti, scarf, foulard e strangolini punteggiano i look più interessanti di stagione. Da Miu Miu sono sciarpette di seta leggera portate intorno al collo ad accompagnare i look in grembiule da lavoro delle donne di Miuccia con l’ormai leggendario styling by Lotta Volkova fatto di layering e sovrapposizioni tra catene e colletti.

Da sinistra: Hermès; Pierre-Louis Mascia; Ferragamo SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Da Hermès il foulard sfoggia tutta la sua proverbiale poliedricità: arrotolati in torchon e portati come choker, ma anche liberi e fluttuanti a completare lo styling assieme ad harness di pelle che segnano busto e décolleté. Da Dries Van Noten si fa XXL e diventa un elemento che è parte integrante del look, sovrapposto ai pantaloni per definire un’estetica fluida e senza alcuna distinzione di genere. Per Ferragamo l’idea del foulard si declina su abiti in seta monocolore chiusi da sciarpe con maxi frange. Sulla passerella di Pierre-Louis Mascia il foulard raggiunge il suo massimalismo espressivo con uno styling che lo celebra e lo rende protagonista assoluto in totale sintonia con il DNA del brand.

Da sinistra: Lilly Sarti; Celine; Nanushka SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight