Laila Hasanovic conquista Cannes con l’abito bianco orchidea

fashion 20 maggio 2026

Sul red carpet di Cannes 2026, la modella danese sceglie una creazione Genny con bustier floreale e gioielli Damiani. Un look luminoso che fa del bianco una dichiarazione di stile (contemporaneo)

Di Giuditta Avellina

Laila Hasanovic partecipa alla proiezione di "Amarga Navidad" durante il 79º Festival del Cinema di Cannes, 2026 - Credits: Getty Images

In occasione del 79° Festival del Cinema di Cannes, Laila Hasanovic, modella danese e compagna di Jannik Sinner, ha sfilato sul red carpet di Amarga Navidad, film diretto e sceneggiato da Pedro Almodóvar e presentato in Concorso. Interpretato da Leonardo Sbaraglia, Bárbara Lennie e Aitana Sánchez-Gijón, il film ruota attorno a un regista in crisi creativa che trasforma la vita e il dolore di una collaboratrice in materiale narrativo: una storia molto almodovariana, dove il cinema diventa insieme confessione, appropriazione e zona di rischio. Su quella scalinata, Hasanovic ha scelto il bianco. Un colore che a Cannes può essere una trappola elegante: basta poco perché diventi troppo bridal. E invece il suo abito Genny Primavera/Estate 2026, firmato da Sara Cavazza Facchini, evita l’effetto favola o wedding style e lavora su un’idea di stile couture: la linea a sirena fluida valorizza la figura con compostezza quasi scultorea.

Laila Hasanovic durante il 79º Festival del Cinema di Cannes, 2026 - Credits: Getty Images

La silhouette segue il corpo senza costringerlo, mentre il bianco ottico amplifica la luminosità dell’insieme. Il punto focale è il volant in organza modellato lungo lo scollo a cuore: un dettaglio plastico che incornicia il décolleté con precisione e trasforma il bustier nella parte più scenografica dell’abito. La forma, ispirata ai petali di un’orchidea, richiama uno dei simboli di Genny, ma qui non ha nulla di lezioso. Piuttosto è una costruzione tridimensionale, quasi architettonica: dà volume al bianco ma mantiene il look molto pulito. E così, mentre Jannik Sinner, dopo la vittoria agli Internazionali d’Italia, si concede qualche giorno di riposo in Alto Adige prima del Roland Garros, Hasanovic si prende tutta la scena sulla Croisette con un’apparizione da protagonista. Splendida, elegante, radiosa è una presenza impeccabile sul red carpet.

Laila Hasanovic partecipa alla proiezione di "Amarga Navidad" durante il 79º Festival del Cinema di Cannes, 2026 - Credits: Getty Images