Icone in colorblock, le borse colorate sono la vera tendenza moda dell’Estate 2026

fashion 19 maggio 2026

Giallo sole, rosso ribes, glicine, verde acido o rosa pastello? Cinque color trend vitaminici per le borse must have di stagione, tra ispirazioni street style e i modelli da comprare ora

Di Giulia Pacella

Street Style - Credits Getty Images

Come dare immediatamente una vibe estiva ai look di stagione? Le indicazioni in arrivo dallo street style parlano chiaro. La risposta è in due semplici parole: borse colorate. Più di ogni altro accessorio sono le color bag a definire il mood di un outift. E più delle scorse stagioni estive, sono le rainbow bag a essere la tendenza must have di questa estate. Giallo sole, rosso ribes, glicine, verde o rosa pastello: come un arcobaleno che si scompone, le borse colorate a tinta unita sono l’escamotage perfetto per un look colorblock dallo stile vitaminico. Che siano da giorno o da sera, a mano o a spalla, mini o maxi, questa volta le occasioni d’uso e le dimensioni non contano. Conta solo la frequenza cromatica su cui sintonizzarsi, quella che più ci rappresenta o ci fa sentire bene. Si indossano day&night per ottenere la giusta dose di stile (e di buona energia), senza dimenticare di sfoggiarle anche in caso di pioggia per dare luce a una giornata uggiosa. Ma come si abbinano e quali scegliere? Ecco la nostra guida in 5 blocchi di colore alle borse più trendy e ai modelli must have della moda Estate 2026 da comprare ora.

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Le borse gialle nello street style, istruzioni per l’uso Sono il tocco brillante che illumina ogni look, dal tailleur in stile grisaglia all’outfit super rilassato per il tempo libero. Iconica e bon ton come la Lady Dior bag: la mini borsa gialla da portare a mano è lo statement piece che rompe la monotonia degli office look, ma diventa alleata anche delle mise da cerimonia. La borsa Le City di Balenciaga continua a essere la cult bag disinvolta e dégagé che accompagna i look più casual e rilassati: da accessoriare con charms, trinkets e i vari Labubu del caso, sta benissimo con maglie a righe e sandali arancioni. Per look più eleganti, invece, meglio puntare su una clutch gialla che diventa elemento di rottura cromatica delle mise black & white.

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Le borse gialle da comprare ora Dalla borsa Dior Toujours con motivo Cannage all’iconica Le City Balenciaga in pelle gialla, Balenciaga fino alla pochette in nappa con lavorazione Intrecciato di Bottega Veneta, questa stagione il color buttercup illumina le it-bag più iconiche delle maison.

Da sinistra: Balenciaga; Dior; Bottega Veneta

Geometriche o morbide, le borse rosse accendono i look dell’estate Il rosso continua a dettare tendenza nello street style e si declina da giorno a sera. Se la perfetta borsa per donne impegnate all day long non può essere che una maxi tote in pelle rossa (come quella Tod’s indossata da Tamu Mcpherson), per la sera invece meglio optare sul minimalismo rigoroso e geometrico di una borsa a mano rosso ciliegia (come la clutch con gancini di Ferragamo). Il compromesso versatile che coniuga capienza ed eleganza? La maxi pouch di rose rosse che dona attitude anche a un semplice daily look in T-shirt bianca.

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Le borse rosse da comprare ora Griffatissime e super cult, le borse rosse Estate 2026 sono un vero fashion statement, a cominciare dalla clutch Loewe The Flamenco già protagonista in passerella, passando per le creazioni boxy bag di Maximilian Linz per Ferragamo che gioca con la silhouette triangolare. La mini tote bag con frange di Dries Van Noten è invece la soluzione per chi ama forme morbide e tocchi ricercati anche nel quotidiano.

Da sinistra: Dries Van Noten; Loewe; Ferragamo

Borse acid green per look unconventional Meno convenzionale rispetto al giallo e al rosso, il verde è decisamente la hit di stagione. Non parliamo però di tonalità smeraldo o clorifilla, e nemmeno dell’audace brat green di Charli XCX che nell’estate 2024 fu una vera e propria ossessione. Quello su cui puntare per l’Estate 2026, invece, è un verde acido e brillante dallo stile ricercato. La scelta più cool? Ovviamente le borse acid green by Prada e Miu Miu: il segreto è abbinarle senza alcuna regola e in libertà assoluta, per rompere ogni schema stabilito, in puro stile Miuccia. Se poi si punta anche su forme rétro l’all-in è assicurato.

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Le borse verdi da comprare ora Gli accessori ideali per esibire l’acid green? Il sacchetto Prada Wish, che coniuga praticità ed eleganza, la mini Peekabo Fendi in selleria color verde verbena - che è un capolavoro di artigianalità (conta 220 impunture fatte a mano) - e la borsa Vivant di Miu Miu ispirata alle bowling bag sono 3 super cult della Primavera/Estate 2026.

Da sinistra: Fendi; Prada; Miu Miu

Non solo Barbiecore, le borse rosa in versione soft chic Dopo un’ondata massiccia di Barbiecore, questa stagione il rosa è protagonista anche (e soprattutto) nelle sue varianti più soft e delicate. Un grande classico su cui vale la pena investire. I toni rassicuranti delle borse rosa cipria, rosa desaturato e rosa polvere punteggiano lo street style di ogni capitale della moda. Da un lato flirtano alla perfezione con uno stile girlish (abitini corti, calze a costine, micro grembiuli a fiori con ruches) dall’altro sigillano mise in lungo con pump in tinta. Day & night da 10 e lode.

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Le borse rosa da comprare ora Il lato più elegante del rosa ovvero 3 proposte eleganti e passepartout, dalla mini borsa Lee Radziwill di Tory Burch - ormai una signature consolidata della maison - passando per l’Orbita bag di Trussardi - che invece ha tutte le carte in regola per essere la nuova icona del brand del levriero - fino alla borsa a mano Tie me di Moschino che gioca con la consueta ironia del brand rimanendo chic e super classy.

Da sinistra: Trussardi; Tory Burch; Moschino

Dal glicine al lavanda, le borse Gen Z purple per l’Estate 2026 Colore feticcio della Gen Z - da cui, non a caso, il nome Gen Z purple - il lilla è emblema di calma, introspezione e leggerezza emotiva. Tra glicine, lavanda, orchidea e viola chiaro, le borse lilla diventano così a loro volta il simbolo di uno stile discreto ma deciso. Da un lato illuminano con eleganza e sobrietà daily look dai toni neutri (perfetta la color combo borsa glicine Coccinelle + trench beige), dall’altro sono l’elemento che esalta minidress dégradé ideali per ballare dal tramonto all’alba. Infine nelle varianti più eccentriche e fluffy sono l’accessorio che dà carattere a mise colorblocking. Il viola con il giallo e con il verde lime fa faville.

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Le borse lilla e viola da comprare ora Il purple, con le sue sfumature, dà carattere a borse dalle linee classiche e senza tempo, veri passepartout da giorno a sera. Dalla borsa Coccinelle con chiusura a logo C-Me (si porta sia a spalla sia a tracolla), alla versatilissima Love Bag di Pinko - pochette in suède viola con frange che si indossa anche a spalla - passando per il minimalismo della crossbody Furla Iride in pelle esotica e dalla forma rettangolare è la scelta très chic da indossare su tutti i look dell’estate.