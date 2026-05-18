Giornata Mondiale delle Api: il beauty-case si ispira al miele, superfood per la pelle

Responsabili di buona parte dell'impollinazione di tutte le specie vegetali presenti sul Pianeta, le api sono strettamente connesse alla sopravvivenza umana, prima di tutto perché è proprio grazie a loro che si possono mettere in tavola frutta e verdura. L'uomo da sempre vive in simbiosi con queste piccole e fragili creature, che nel tempo ha cercato di addomesticare per poter produrre il miele.

Per celebrare l'importante legame con questi insetti, la cui esistenza è messa in pericolo dal cambiamento climatico così come dall'agricoltura intensiva e dall'uso massiccio di pesticidi, le Nazioni Unite hanno scelto il 20 maggio, data di nascita di Anton Janša, pioniere dell'apicoltura moderna, per celebrare il World Bee Day. Una giornata che porta con sé numerose iniziative volte a sensibilizzare il pubblico sull'importanza di preservare la vita di questi minuscoli garanti dell'ecosistema.

Miele, superfood per la pelle

Vero e proprio nettare di bellezza, è conosciuto sin dall'antichità non solo per le sue caratteristiche nutrizionali, che lo rendono protagonista di deliziose ricette, ma anche perché ha proprietà nutrienti che ne fanno un alleato prezioso di pelle e capelli. Racchiuso all'interno delle formule di molti cosmetici, ha un aroma erbaceo e delicato che ispira eau de toilette rasserenanti e dolcissime. Idratante ed emolliente, il miele ha inoltre proprietà antiossidanti, antibatteriche e antinfiammatorie che lasciano l'epidermide morbida e levigata. Insomma, è un vero e proprio rimedio tuttofare, che ispira cosmetici adatti anche alle pelli più delicate.

Tra le fragranze ispirate all'alveare, Bee di Ellis Brooklyn abbina note di miele a vaniglia, rum, sandalo e cacao che danno vita a un elisir caldo e avvolgente, perfetto per gli amanti delle composizioni gourmand. Miel Bebe di Le Monde Gourmand è invece più delicato, perché mescola il sentore di fior di miele e mandarino a un tocco goloso di pralina. Mad Honey di Born To Stand Out è invece un trionfo di miele dorato, rum e vaniglia che uniti a pepe, benzoino e rosa damascena danno vita a una composizione sensuale e sorprendente.