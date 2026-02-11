Fragranze, oli e hair mist: tre gesti profumati per celebrare San Valentino

beauty 11 febbraio 2026

Indossati da soli oppure mixati, per un mélange originale, creano un sillage davvero irresistibile. L’idea perfetta da regalarsi o da farsi regalare nel giorno che celebra l’amore

Di Valentina Bottoni

Il profumo è considerato un’arma di seduzione: un ornamento invisibile eppure potentissimo, che riesce ad attirare l’attenzione facendo girare la testa a chi ci passa accanto. Ecco perché il giorno dedicato all’amore è perfetto per regalarsi o farsi regalare una nuova composizione. Non solo eau de toilette: i classici jus, infatti, ora si declinano anche in formule pensate per il corpo e i capelli, come oli e hair mist. Perfetti da soli, per chi non ama lasciare la scia, oppure per un sofisticato layering, che consente di creare un mix unico e molto sexy.

Fragranze che raccontano l’amore Se potessimo distillare la sensazione di confort per eccellenza, sarebbe quella che mixa il sentore caldo della pelle all’aroma pulito della camicia fresca di bucato, il mélange che percepiamo quando veniamo accolti tra le braccia della persona che amiamo. Le case essenziere, specialiste nel creare alchimie impossibili, hanno tradotto l’abbraccio in note da indossare. Evoca una sensazione di morbidezza, comfort e sensualità discretaNude Essence di Malva 1979, che, proprio come un abbraccio lieve è pensato per fondersi con la pelle, amplificandone il calore. Si ispira invece al capolavoro di Marguerite Duras la nuova composizione di L’Artisan Parfumeur L’Amant, che racconta la passione tra innamorati che si fa romanzo, grazie alle note di chiodi di garofano, pimento, rosa e incenso. Racchiude rosa antica, muschio e ylang ylang Opera I di Fossen, che trasforma in fragranza il raso e la seta delicata che avvolgevano le ballerine che si esibivano nei teatri di Parigi ai tempi della Belle Époque. Zafran Desert di Locherber racconta sempre una storia d’amore, ma sullo sfondo di dune dorate, mentre il sole volge al tramonto, mescolando zafferano, simbolo di desiderio, a delicata rosa tea, gelsomino e sandalo.

Da sinistra: Malva 1979, Nude Essence; Locherber Milano, Zafran Desert; L'Artisan Parfumeur, L’Amant - Courtesy Press Office

Hair mist per una chioma irresistibile Sono delicate come la carezza dell’amato o dell’amata grazie alle loro formule prive di alcol, che si prendono cura delle lunghezze, profumandole con delicatezza. E sono perfette per chi desidera dare un tocco chic e fragrante anche alla testa: ecco perché sono molte le case cosmetiche ad aver declinato le proprie composizioni anche in eleganti hair mist. Delina Hair Mist di Parfums de Marly, per esempio, accarezza i capelli con le note romantiche e femminili di rosa, peonia, litchi e vaniglia, mentre Good Girl Gone Bad di By Kilian è decisamente sexy e ipnotico: merito del trionfo di tuberosa, gardenia, gelsomino e narciso. È raffinato e magnetico anche Portrait of a Lady Hair Mist di Frederic Malle, firmato dal naso Dominique Ropion, che mescola una dose esuberante di rosa turca a chiodi di garofano, ribes nero e lampone.

Da sinistra: By Kilian, Good Girl Gone Bad Hair Mist; Frederic Malle, Portrait of a Lady Hair Mist - Courtesy Press Office

Oli profumati che coccolano la pelle Sono perfetti per chi intende le fragranze come un gesto intimo, che si rivela solo quando si è molto vicini. Rispetto ai normali oli corpo, quelli profumati non si limitano a idratare, ma lasciano addosso un segno, con delicatezza. Gypsy Water Body Oil di Byredo, per esempio, trasforma l’iconica fragranza in un rituale di cura che avvolge l’epidermide con le note di bergamotto, pepe nero, sandalo e vaniglia, mentre Huile Vanille di Chanel è pensato per dare alla pelle un tocco goloso e gourmand. Portofino ’97 Body Oil di Victoria Beckham Beauty, invece, è perfetto per chi desidera risplendere: alla note di bergamotto ambra e vetiver abbina infatti il tocco scintillante delle finissime particelle dorate.

Da sinistra: Chanel, Huile Vanille Body Oil; Victoria Beckham beauty, Portofino '97 Body Oil - Courtesy Press Office