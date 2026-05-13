Jeans in estate: i segreti per abbinarli come le star

Se esiste un momento esatto in cui il guardaroba invernale cede ufficialmente il passo alle suggestioni estive, è quello in cui le prime barche attraccano a Cannes e star del cinema e top model calcano la Croisette con con la nonchalance di chi sa che lo stile non deve mai sembrare uno sforzo.
Lo sa bene Heidi Klum che per il suo arrivo al Festival di Cannes ha scelto un jeans chiaro dal lavaggio "used", elevandolo istantaneamente con un blazer nero sartoriale e mocassini classici. La prova che il denim può essere al contempo pratico per il viaggio e perfetto per i riflettori.
Analizzando lo streetstyle delle star, abbiamo individuato tre modi diversi di abbinare i jeans quest'estate, pratici e al tempo stesso sofisticati.
Boho-chic e colori solari
Il jeans a gamba dritta indossato a New York da Gigi Hadid diventa la base ideale per bluse vivaci a piccoli fiori o con maniche a sbuffo. La strategia vincente è schiarire la palette per evocare un'estetica solare e romantica. Insieme a lei, Bella Hadid e Heidi Klum dimostrano come il denim chiaro possa convivere con dettagli femminili o accessori classici come il mocassino, creando un equilibrio perfetto tra spirito maschile e morbidezza estiva. Un look "effortless" che ruba i colori alla Provenza, ideale per chi cerca freschezza senza rinunciare alla struttura del jeans.
Minimalismo 90s
Per un approccio più architettonico, si può puntare sui volumi generosi dei modelli baggy e wide-leg. Kendall Jenner domina la scena urbana con un denim scuro dalla gamba larga, bilanciato da una micro t-shirt bianca che scopre il punto vita. A completare questo trittico minimalista troviamo l'eleganza scultorea di Rosie Huntington-Whiteley, che trasforma il jeans bianco in un capo da sera, ed Emily Ratajkowski, che esplora il double denim con forme oversize.
L'estetica off-duty
L'ultima declinazione celebra la libertà assoluta attraverso il ritorno della vita bassa e dei tagli rilassati. Bella Hadid eHailey Bieber, ancora una volta maestre di streestyle, puntano su un denim vissuto, che dona un'allure rock. Abbinati a camicie maschili oversize lasciate aperte o a top aderenti. Diverso lo stile di Zoe Kravitz, che punta sulla comodità e su uno stile rilassato abbinando jeans leggeri e ampia camicia lasciata fuori, infradito e giacca ton sur ton. Look che rappresentano l'anima più ribelle dell'estate. Un paio di occhiali vintage e una cintura sottile sono i dettagli che trasformano una divisa quotidiana in uno styling da copiare.