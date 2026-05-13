Jeans in estate: i segreti per abbinarli come le star

Se esiste un momento esatto in cui il guardaroba invernale cede ufficialmente il passo alle suggestioni estive, è quello in cui le prime barche attraccano a Cannes e star del cinema e top model calcano la Croisette con con la nonchalance di chi sa che lo stile non deve mai sembrare uno sforzo.

Lo sa bene Heidi Klum che per il suo arrivo al Festival di Cannes ha scelto un jeans chiaro dal lavaggio "used", elevandolo istantaneamente con un blazer nero sartoriale e mocassini classici. La prova che il denim può essere al contempo pratico per il viaggio e perfetto per i riflettori.

Analizzando lo streetstyle delle star, abbiamo individuato tre modi diversi di abbinare i jeans quest'estate, pratici e al tempo stesso sofisticati.

Boho-chic e colori solari

Il jeans a gamba dritta indossato a New York da Gigi Hadid diventa la base ideale per bluse vivaci a piccoli fiori o con maniche a sbuffo. La strategia vincente è schiarire la palette per evocare un'estetica solare e romantica. Insieme a lei, Bella Hadid e Heidi Klum dimostrano come il denim chiaro possa convivere con dettagli femminili o accessori classici come il mocassino, creando un equilibrio perfetto tra spirito maschile e morbidezza estiva. Un look "effortless" che ruba i colori alla Provenza, ideale per chi cerca freschezza senza rinunciare alla struttura del jeans.