New York Fashion Week FW2627: come Ralph Lauren con Gigi Hadid riscrive i codici dell’abito da sera

fashion 11 febbraio 2026

La top statunitense dimostra ancora una volta la sua capacità di stravolgere le regole dello stile, interpretando una collezione che diventa manifesto della donna che combatte anche in abito elegante. Ma la rivoluzione di Gigi passa anche dai capelli. E da quell’abito da cerimonia portato a piedi nudi

Di Simona Peverelli

Gigi Hadid sfila per Ralph Lauren FW26 - Credits Getty Images

Gigi stupisce, definitivamente. La supermodella statunitense ha di fatto aperto la New York Fashion Week dedicata al prêt-à-porter invernale uscendo per prima al défilé di Ralph Lauren. Con un completo marrone gilet-gonna lunga, arricchito da una cascata di catene sui fianchi, ha restituito immediatamente il sapore della collezione Autunno-Inverno 2026/2027. Presentata nel Clock Tower Building, un edificio della fine del XIX secolo con una sala da ballo dal soffitto ligneo, la sfilata è una proposta sartoriale che si ispira al Rinascimento francese, fatta di giacche, blazer e redingote dal taglio impeccabile in una serie di tessuti inconsueti: tweed Donegal dalla mano ruvida, pelli di ogni tipo e shearling con finiture inedite; il tutto completato da stivali alti fino al ginocchio, pettorali militari leggere scolpite attorno al busto. Ma la sorpresa è stata l’uscita con l’abito da sera, sempre dai toni terrosi, ma questa volta lucenti e dai mille riflessi, con le maniche trasparenti e riflettenti come una corazza e un cinturone che pare rubato alla Pulzella d'Orléans in marcia contro gli inglesi. Un modo per riscrivere insieme con lo stilista 86enne i codici dell’eleganza: un manifesto della donna che combatte anche in abito da sera, con gli stivali alti che fanno capolino da tessuti di luce e spacchi vertiginosi.

Gigi Hadid sfila per Ralph Lauren FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Quell'abito (a piedi nudi) che ha stravolto il dress code da cerimonia Così la top model si è presa la scena ribaltando il tavolo delle carte, cambiando le regole del gioco dello stile. Come sempre, e non solo sulla passerella. Lo aveva già fatto lo scorso settembre in occasione del matrimonio della sorella Alana con Ross Williams. Gigi, in coordinato con la sorella Bella, aveva stupito con un abito da cerimonia verde indossato a piedi nudi, rivisitando del tutto le regole del dress code da matrimonio. Grazia libera e naturale: niente tacchi alti, nessuna forzatura stilistica, ma solo coerenza con l’ambiente e con lo spirito dell’evento. La dimostrazione che le intuizioni di Gigi sono destinate a lasciare un solco sul terreno dello stile.

Immagine tratta dal profilo Instagram di Alana Hadid

La rivoluzione di Gigi passa anche per i capelli Una capacità di creare e ricreare codici che passa anche attraverso la capigliatura. Se i suoi 75 milioni di follower si sono ormai abituati a vederla nel suo biondo miele sfoggiato anche sulla passerella di Ralph Lauren, Gigi ha stupito di recente con un caschetto nero che ha immediatamente lanciato la tendenza "Matte black mini bob". Una versione inedita della top model che ha saputo unire in una sola capigliatura tre tendenze: le punte all’insù dal sapore retrò (detto anche flippy bob) con la riga laterale profonda; lo styling effetto bagnato (che esalta il riflesso scuro); e ovviamente il colore, una tonalità di nero inchiostro, un po’ gotica un po’ Gen Z, priva di qualsiasi sottotono rosso. Dal biondo al nero, Gigi aveva sperimentato sulla sua chioma in passato anche rosso cannella e un riflesso argentato a sorpresa sul red carpet. Cambio di tinta uguale cambio di direzione e di stile.

Da sinistra: Immagine tratta dal profilo Instagram di Dimitris Giannetos; Gigi Hadid al Met Gala 2021 - Credits Getty Images; Immagine tratta dal profilo ufficiale di Dimitris Giannetos

Gigi e l’amore per Bradley Ma Gigi è anche jet set e flash indiscreti, perché fa parlare il suo legame con Bradley Cooper. I due sono puntualmente fotografati mano nella mano, il quadro di una coppia innamorata e discreta che non fa annunci ufficiali e non si espone come molte altre, ma semplicemente si mostra nella sua indifesa tenerezza. Dietro al riserbo, secondo alcune voci, l'attore americano sarebbe pronto a fare alla modella la proposta di nozze, con il benestare dei parenti di lei e con il progetto di creare una vera famiglia allargata. Bradley infatti ha avuto una figlia dalla supermodella Irina Shayk, Lea, nata nel 2017, mentre Gigi ha avuto con il cantante inglese Zayn Malik Khai, nata nel 2020. E dopo oltre due anni insieme, il 2026 potrebbe essere l'anno giusto.

Gigi Hadid e Bradley Cooper avvistati a New York, 2025 - Credits Getty Images