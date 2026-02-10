Perché Gibellina è diventata la prima Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea

Montagna di Sale, Mimmo Paladino - Courtesy Press Office

Le celebrazioni inaugurali di inizio anno sono ormai alle spalle. Tra le strade dilatate di Gibellina , però, il cambiamento è appena cominciato . Archiviata l’emozione dell’anniversario del disastroso terremoto che nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968 rase al suolo la città e diversi centri della Valle del Belìce, la prima Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea entra nel tempo lungo del suo anno speciale. Portami il futuro , sotto la direzione artistica di Andrea Cusumano, oggi suona meno come una promessa e più come una responsabilità. Quella di smettere di essere una “cattedrale nel deserto” e diventare, finalmente, una città abitata.

Aratro, Alberto Pomodoro - Courtesy Press Office

Una storia nata dalle macerie

Per capire cosa sta accadendo oggi bisogna tornare a quella notte tra il 14 e il 15 gennaio di 58 anni fa. Il sisma del Belice non distrusse solo edifici. Cancellò una civiltà contadina, i suoi ritmi, le sue geografie intime. Ed è in quel vuoto che è emersa la visione di Ludovico Corrao. Sindaco, intellettuale, figura radicale. Rifiutò una ricostruzione fatta di prefabbricati e rassegnazione. La sua chiamata fu netta: ricostruire con l’arte. Risposero alcuni tra i protagonisti più significativi del Novecento - Alberto Burri, Pietro Consagra, Ludovico Quaroni, Renato Guttuso - dando forma a un esperimento senza precedenti.

Gibellina Nuova non rinacque sulle macerie, ma diciotto chilometri più a valle. Una città pensata come una “Città del Sole” contemporanea, dove l’avanguardia avrebbe dovuto entrare nella vita quotidiana. Poco distante, intanto, restava il silenzio assoluto del Grande Cretto di Burri. Quella colata di cemento bianco che sigilla le rovine della città vecchia è ancora oggi la vera bussola di Gibellina. Un’opera d’arte che non consola, ma ricorda. Perché ogni utopia, se vuole reggere, deve restare ancorata al dolore che l’ha generata.