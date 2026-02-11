Tutti i colori dei cappellini con visiera, ecco i modelli da indossare

fashion 11 febbraio 2026

Dalle tonalità scure a quelle calde e terrose, fino alle tinte accese e alle fantasie più originali: i baseball cap sono fra gli accessori più versatili da inserire nel guardaroba. Parola di star, di ieri e di oggi

Di Valeria Boraldi

I cappellini da baseball o con visiera sono gli accessori perfetti da portare sempre con sé, indossati per completare look più o meno formali oppure allacciati alla tracolla della borsa o al passante dei pantaloni, in attesa di entrare in campo nel momento del bisogno. Questi articoli sono versatili, perfetti se abbinati a tute o mises casual chic, e possono essere indossati con la visiera rivolta verso il davanti, dietro o anche lateralmente, strizzando l’occhio agli Anni 80. Protagonisti degli outfit di sportivi leggendari, come il giocatore di baseball che è stato sposato con Marilyn Monroe Joe DiMaggio, e di principesse - un esempio è Lady Diana - i cappellini con visiera hanno mantenuto nei decenni la nomea di capi intramontabili.

Anche le celebrità di oggi non possono rinunciare ai baseball cap, tanto da indossarli - sia per necessità che per donare ai look quel quid in più - nelle occasioni più diverse: per sognare in un parco divertimenti, come la top model Bella Hadid; durante un viaggio nel deserto, come fa la figlia del re del pop Paris Jackson; o per riposarsi sulle spiagge più glamour, come l’attrice ed imprenditrice Jessica Alba.

Da sinistra Bella Hadid, Kendall Jenner e Jessica Alba - Credits: Profili Instagram di Bella Hadid, Paris Jackson e Jessica Alba

I cappellini con visiera scuri Accessori passe-partout, i cappellini de baseball nelle tonalità corvine o fumo soddisfano tutti, ma esaudiscono soprattutto i desideri delle amanti di tonalità scure e fredde. In questo caso cadono a pennello i modelli in feltro di Prada - decorati con impunture a contrasto - dalle linee minimaliste e nella nuance grigio mélange. Chi preferisce optare per il nero può scegliere le creazioni Loro Piana, con fodera interna chiara in flanella di cashmere e lana. Gli animi più sportivi, invece, non possono farsi scappare i cappellini con visiera neri in cotone di EA7 Emporio Armani, parte del kit olimpico indossato dagli atleti italiani durante i Giochi Invernali 2026.

Da sinistra baseball cap di Prada, Loro Piana ed EA7 Emporio Armani - Credits: per Prada, www.prada.com; Loro Piana, Ufficio Stampa; EA7 Emporio Armani, Ufficio Stampa

I capellini da baseball nelle nuances terrose Sono perfetti per accompagnare look dalle tonalità chiare o quelli classici composti da camicie bianche, jeans, mocassini e cappotti nelle palette del blu. Per un perfetto stile “country club” cadono dunque a pennello i cappellini con visiera dai toni ispirati alla natura, come gli accessori in pelle e dalle linee classiche creati dalla maison francese Hermès. I modelli sono decorati con il motivo “Médor”, traforato sul retro della calotta e arricchito da finiture Due Clue de Selle. Il color sabbia tinge, invece, le proposte del brand inglese Burberry. Realizzati in gabardine di cotone questi cappellini da baseball sono perfetti per proteggere la chioma dalla pioggia, senza però rinunciare a dettagli eleganti come l’Equestrian Knight Design, ricamato - tono su tono - sulla parte frontale dell’accessorio. Tonalità olive brown per gli accessori di Tom Ford realizzati in tela e pelle liscia con logo sul davanti.

Da sinistra cappellini con visiera di Hermès, Burberry e Tom Ford - Credits: Hermès, www.hermes.com; Burberry, www.burberry.com; Tom Ford, www.tomford.com

I cappellini con visiera dai colori vivaci Negli outfit più ricercati le tonalità accese risaltano, attirando l’attenzione di chi guarda. Per questo i modelli dalle nuances energiche non possono mancare tra le opzioni di chi vuole farsi notare. Ideali, quindi, i cappellini rosso fiammante di Louis Vuitton nel modello LV League: realizzati in morbido cotone sono ideali per ripararsi dal sole durante i viaggi, con il loro design sportivo e raffinato. Iconiche le due lettere identificative della maison ricamate sulla parte frontale. Per le Barbie Girl ecco gli Hiker Baseball Cap di Borsalino in fucsia acceso. Realizzati in tessuto oxford, questi cappellini donano un’allure floreale a chi li indossa, facendo già percepire profumo di primavera. Profili arancioni si stagliano sul verde nei modelli della collezione Adidas by Stella McCartney, chenascono dall’utilizzo del tessuto Adidas Primegreen realizzato con materiali riciclati. La nuance vivace, chedona un aspetto frizzante all’accessorio, è ideale per rendere ancora più dinamici i look sportivi dentro e fuori dai campi di gioco.

Da sinistra cappellini da baseball di Louis Vuitton, Borsalino e Adidas by Stella McCartney - Credits: Louis Vuitton, Ufficio Stampa

I modelli “fantasia” Chi ama dare vita a mises originali dalla testa ai piedi non può non riservare all’interno del proprio guardaroba uno spazio dedicato ai cappellini con stampe “fantasia” e decorazioni dalle mille sfumature. Per le fashioniste che prediligono la purezza del bianco e gli accessori “gioiello” ecco i cappellini da baseball in drill con ricamo strass di Dolce&Gabbana. Foderati e dall’allure sofisticata, questi articoli guardano con nostalgia alle estati italiane degli Anni ‘60. Da Ferragamo il beige si unisce al nero facendo nascere baseball cap in cotone decorato all over con il pattern “Gancini”. Chi, invece, sta già sognando la bella stagione può scegliere i modelli firmati Versace che riecheggiano il mare più turchese, arricchiti dalla stampa Coral Theatre, in scena con diverse gradazioni di rosa e in cui risalta uno dei simboli iconici della casa di moda fondata da Gianni, la Medusa.

Da sinistra baseball cap di Dolce&Gabbana, Ferragamo e Versace - Credits: Dolce&Gabbana, Ufficio Stampa; Ferragamo, Ufficio Stampa; Versace, www.versace.com