Mantelle: il classico regale in chiave urban da comprare per la primavera

La primavera 2026 celebra uno dei capi must-have per eccellenza: la mantella, che trasuda un fascino regale pur se reinterpretato in chiave urban e contemporanea. Perfetta per il transition style, quando le temperature sono imprevedibili e il guardaroba richiede soluzioni pratiche ma eleganti, la mantella unisce stile, comfort e un tocco di teatralità. Leggera ma strutturata, morbida ma definita, diventa il pezzo chiave su cui puntare da mattina a sera, per costruire styling sofisticati sì, ma soprattutto contemporanei. Quest’anno, le proposte spaziano dai toni classici alle fantasie vivaci, reinterpretando un’icona intramontabile con dettagli moderni, tagli oversize e design impeccabili che si adattano a ogni silhouette.

Mantelle color cammello: l’eleganza senza tempo

Tra i colori di tendenza che dominano lo spettro cromatico delle mantelle protagoniste di questa stagione c’è la nuance cammello, un classico intramontabile, che infonde nel look calore e versatilità. Neutra ma equilibrata, la mantella color cammello è facile da abbinare a tonalità pastello, pantaloni in denim, look total black o capi in pelle per un twist rock e deciso. Perfetta in ufficio con pantaloni sartoriali, camicie morbide e mocassini, ma altrettanto chic se indossata con gonne midi e stivaletti durante il weekend o le passeggiate in città. La morbidezza del tessuto, spesso in lana leggera, avvolge senza appesantire, sostituendosi al cappotto e portando un senso di continuità dal guardaroba invernale a quello primaverile.