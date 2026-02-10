Mantelle: il classico regale in chiave urban da comprare per la primavera
Dal minimalismo del bianco alle fantasie stampate, le mantelle tornano a dominare il guardaroba femminile alleggerendo la transizione dal guardaroba invernale a quello della dolce stagione che presto verrà
Condividi:
Di Federica Caiazzo
La primavera 2026 celebra uno dei capi must-have per eccellenza: la mantella, che trasuda un fascino regale pur se reinterpretato in chiave urban e contemporanea. Perfetta per il transition style, quando le temperature sono imprevedibili e il guardaroba richiede soluzioni pratiche ma eleganti, la mantella unisce stile, comfort e un tocco di teatralità. Leggera ma strutturata, morbida ma definita, diventa il pezzo chiave su cui puntare da mattina a sera, per costruire styling sofisticati sì, ma soprattutto contemporanei. Quest’anno, le proposte spaziano dai toni classici alle fantasie vivaci, reinterpretando un’icona intramontabile con dettagli moderni, tagli oversize e design impeccabili che si adattano a ogni silhouette.
Mantelle color cammello: l’eleganza senza tempo
Tra i colori di tendenza che dominano lo spettro cromatico delle mantelle protagoniste di questa stagione c’è la nuance cammello, un classico intramontabile, che infonde nel look calore e versatilità. Neutra ma equilibrata, la mantella color cammello è facile da abbinare a tonalità pastello, pantaloni in denim, look total black o capi in pelle per un twist rock e deciso. Perfetta in ufficio con pantaloni sartoriali, camicie morbide e mocassini, ma altrettanto chic se indossata con gonne midi e stivaletti durante il weekend o le passeggiate in città. La morbidezza del tessuto, spesso in lana leggera, avvolge senza appesantire, sostituendosi al cappotto e portando un senso di continuità dal guardaroba invernale a quello primaverile.
Da sinistra: Moncler; Altuzarra; Gucci
Mantelle stampate e fantasiose: il tocco creativo
Per chi ama osare, le mantelle stampate e fantasiose sono l’arma segreta per look primaverili con cui è impossibile passare inosservate. Geometrie, motivi floreali, righe oversize o patchwork cromatici trasformano la mantella in protagonista assoluta dello styling, catturando subito l’attenzione dello sguardo esterno. Come si indossano? Su look minimal generano un effetto wow immediato, ma mixate con layering strategici sanno dare altrettanta soddisfazione: jeans, abiti leggeri e sneakers diventano i capi chiave della cool kid. Quanto ai tessuti su cui puntare, variano dal cotone leggero alla seta misto lana, regalando movimento e fluidità. La fantasia, però, resta il dettaglio imprescindibile con cui raccontare la propria personalità.
Da sinistra: La DoubleJ; Fay; Ferragamo
Mantelle bianche: minimalismo e look luminosi
Le mantelle bianche sono l’emblema della spensieratezza primaverile, il candido passepartout per chi per i propri look desidera un’estetica tanto essenziale quanto di grande impatto. Realizzate in tessuti leggeri al tatto - come lana sottile, cotone o cashmere, - le ritroviamo spesso contraddistinte da dettagli imprescindibilmente irresistibili, come profilature a contrasto e colletti a costine, che trasformano la mantellina primaverile nell’alleata di un guardaroba strategicamente modulabile. Di giorno si abbinano con pantaloni cropped e camicie morbide, blazer leggeri o jeans chiari per un effetto casual, mantenendo sempre un senso di leggerezza. La sera, basta un abito midi fluido o un completo ton sur ton per ottenere un’allure sofisticata e chic.
Da sinistra: Issey Miyake; Max Mara; Louis Vuitton