San Valentino da vivere: cinque esperienze gourmet da regalare

living 10 febbraio 2026

Cene romantiche, fughe golose, momenti sensoriali e perfino feste con i nostri animali domestici: il regalo più prezioso è il tempo passato insieme e i ricordi che restano

Di Barbara Giglioli

San Valentino a Tenuta de l’Annunziata - Credits: Courtesy Press Office

C’è un momento in cui i regali smettono di stare in una scatola e iniziano a vivere nei ricordi. A San Valentino, sempre più spesso, l’amore si festeggia così: seduti a tavola, condividendo sapori, tempo e atmosfere che restano. Oggi il lusso più vero è regalarsi un’esperienza insieme. Abbiamo selezionato cinque proposte food pensate per celebrare San Valentino in due, tra indirizzi suggestivi, menu d’autore e piccoli rituali da condividere. Sul lago, l’amore si assapora in otto portate Per San Valentino, MUSA Lago di Como propone una cena da ROTEO, il fine dining dell’hotel, con un menu degustazione di otto portate per due, accompagnato dalle note di un pianoforte e da una vista incantevole sul lago. L’esperienza può trasformarsi in un weekend romantico, da completare il mattino dopo con colazione à la carte o brunch “all you can share”, tra proposte dolci e salate pensate per essere condivise.

MUSA Lago di Como - Credits: Courtesy Press Office

Un San Valentino… a quattro zampe Il giorno dopo San Valentino, domenica 15 febbraio, Cascina Nascosta nel cuore di Parco Sempione a Milano ospita Only For Pet Lovers – Love & Masquerade edition, un evento che unisce romanticismo e spirito carnevalesco. Tra balli in maschera, sfilate pet&human, set fotografici e il Grand Masquerade Ball, complicità e tenerezza si raccontano danzando con il proprio cucciolo. Un modo originale e tenerissimo di prolungare San Valentino… in due o in quattro zampe.

Cascina Nascosta - Credits: Courtesy Press Office

Una cena tra i tetti di Roma Per San Valentino, il rooftop di Gigi Rigolatto Roma, all’ultimo piano dell’hotel Orient Express La Minerva, trasforma la serata in un viaggio sensoriale tra gusto e panorama. In un’atmosfera intima, tra luci soffuse e musica dal vivo, prende forma una cena di quattro portate pensata per essere condivisa, dai freschi antipasti ai secondi avvolgenti fino ai dessert e petit fours. L’esperienza continua al Bellini Bar con i cocktail Cupid’s Arrow e Love Elixir, perfetti per brindare alla complicità.

Orient Express La Minerva - Credits: Courtesy Press Office

San Valentino tra skyline e alta cucina Ancora a Milano, Orizzonti, ristorante panoramico al tredicesimo piano dell’Uptown Palace, firma una serata sospesa tra gusto e panorama. Lo chef Luca Pedata propone una cena dove il pesce è protagonista, reinterpretato con eleganza e tecniche moderne. Tra crudi, risotti e grandi classici rivisitati, ogni portata celebra la tradizione italiana con un tocco contemporaneo. Una cena pensata per essere condivisa, brindando con Milano ai propri piedi.

Orizzonti - Credits: Courtesy Press Office

San Valentino tra gusto, benessere e natura Alla Tenuta de l’Annunziata, a Uggiate con Ronago (Como), San Valentino si trasforma in un percorso per tutti i sensi. Una cena gourmet al ristorante Quercus firmata dagli chef Ruberto e Teixeira, il relax nell’area benessere con saune, hammam, idromassaggio e massaggi di coppia, e la possibilità di perdersi nel Bosco Bioenergetico di 13 ettari per vivere la natura in piena connessione. Completano l’esperienza le camere del Natural Relais, con la Red Suite come rifugio romantico: gusto, benessere e natura si fondono in una fuga d’amore indimenticabile.

Tenuta de l’Annunziata - Credits: Courtesy Press Office