Il ritorno delle It-bag anni 2000: quali sono i modelli da comprare ora

Reese Witherspoon è stata vista il 24 settembre 2015 a Los Angeles, in California - Credits: Getty Images

Chi ha vissuto la moda dei primi Duemila ricorda bene il ruolo quasi identitario delle borse. Gli accessori erano ben più di semplici complementi del look, erano status symbol, oggetti del desiderio in grado di incantare milioni di adolescenti. Britney Spears, Kate Moss, Lindsay Lohan, Nicole Richie, Paris Hilton. Non c'era apparizione pubblica o paparazzata delle star che non finisse per diventare vetrina per i brand. I marciapiedi di Los Angeles e New York erano passerelle a cielo aperto da cui prendere spunto – ieri ancora più di oggi – per look che facevano della replicabilità la loro forza.

Le borse iniziano così a entrare al centro dell'attenzione, vengono lanciate nuove It-bag, mentre online nascono i blog di moda prima e i social poi. Oggi, mentre il mercato del resale cresce e la nostalgia diventa leva culturale oltre che commerciale, molte maison attingono a piene mani dai propri archivi e per riportare in vita i modelli che hanno segnato quell’immaginario. Il risultato è un ritorno che parla sia alla memoria sia al desiderio contemporaneo di investimento e collezionismo.

Ecco, quindi, i modelli di borse Y2K che tornano nel 2026 con nuova grinta e star già pronte a indossarle.

Saint Laurent Mombasa

Presentata per la prima volta nel 2002 sotto la direzione creativa di Tom Ford, la Mombasa incarnava l’estetica sensuale e rilassata del periodo: silhouette morbida, spirito bohémien e il celebre manico in corno che la rese immediatamente riconoscibile. La riedizione firmata Anthony Vaccarello conserva la stessa attitudine ma sostituisce il manico con una versione rivestita in pelle, più sofisticata e coerente con l’attuale minimalismo lussuoso.

All’epoca dominava editoriali e street style; oggi la rinascita è rapidissima. Bella Hadid, Rosé, Anja Rubik e Kiko Mizuhara sono tra le prime a indossarla, segnando il ritorno della Mombasa tra le candidate a It-bag del 2026.