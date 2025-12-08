It bag all'asta: come è cambiato il mercato del preloved di lusso

La borsa Birkin originale di Jane Birkin esposta all'interno di una teca trasparente da Sotheby's - Credits Getty Images

Negli ultimi anni il lusso ha cambiato grammatica. L’oggetto nuovo di boutique non è più l’unico orizzonte del desiderio: la vera arena competitiva si è spostata sul preloved, su ciò che ha già vissuto, portato, viaggiato. Il mercato globale del second hand di alta gamma è ormai una componente strutturale del sistema, con un giro d’affari che secondo le stime di Bain & Company ha superato i 45 miliardi di euro nel 2023 – circa il 12% del valore del nuovo – e continua a crescere a ritmi più sostenuti rispetto al retail tradizionale.

In questo scenario, le case d’asta non sono un dettaglio di contorno: sono il livello più alto della piramide, quello in cui il lusso usato diventa patrimonio culturale e asset finanziario. L’estate 2025 ha dato il segnale definitivo: a Parigi, la “Original Birkin” di Jane Birkin, prototipo da cui è nata la borsa più iconica della storia recente, è stata aggiudicata da Sotheby’s per 8,6 milioni di euro nel giro di dieci minuti, con nove collezionisti a contendersela e un compratore finale giapponese.

Si tratta di un passaggio simbolico: il lusso, da fenomeno “virtuoso” diventa vero mercato di fascia alta per collezionisti, capace di generare valori paragonabili all’arte contemporanea.

L’asta delle it bag più prestigiose perfette per Natale

In questo contesto si inserisce l’asta Luxury Fashion: Fashion Icons organizzata da Finarte a Milano il 9 dicembre. Non è un episodio isolato, ma il tassello di una strategia che da anni vede la casa d’aste lavorare sul segmento moda con un dipartimento dedicato. Già nel 2019, una vendita interamente incentrata su una collezione privata di borse Hermès aveva totalizzato oltre un milione di euro, con il 100% dei lotti venduti e una Birkin in coccodrillo Porosus fucsia aggiudicata a 56.250 euro.

Il 9 dicembre, l’asticella si alza ancora: oltre 200 lotti provenienti da due importanti collezioni private, tra borse iconiche, abiti, bijoux, foulard e accessori firmati dalle maison più richieste del lusso contemporaneo.