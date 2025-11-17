Borse di stagione, ecco i 5 modelli da non perdere

fashion 17 novembre 2025

Sono gli accessori da portare a mano o a tracolla must-have dell’Autunno-Inverno 2025/2026: le borse di stagione ci aspettano per completare o essere protagoniste di look che non passano inosservati

Alcuni dei modelli must-have di borse per l’Autunno/Inverno 2025-2026

Capienti o in versione mini, rigide o soft, a mano o a tracolla. Le declinazioni delle borse sono svariate e danno vita a modelli dalle mille sfumature. Con le loro caratteristiche questi accessori diventano protagonisti delle collezioni create dalle case di moda più prestigiose, da accompagnare ad outfit mozzafiato. E in più ci sono quelle che non possono non possono non occupare uno spazio all’interno del nostro armadio, i must-have della stagione. X-Style ha selezionato per voi 5 modelli da non perdere per questo Autunno/Inverno 2025-2026. Miu Miu e la soffice Hobo Wander Le borse morbide sono un invito a dare vita a mises dall’allure comfy & cozy. Tra queste un modello di Hobo bag risponde a chi, nella stagione fredda, vuole indossare articoli comodi sia da portare su accostamenti perfetti per weekend in alta montagna che da tenere accanto a se come fossero piccoli peluche. Un esempio è la borsa Hobo Wander firmata Miu Miu.

Il modello di hobo Wander in montone nella nuance caramello – Credits: www.miumiu.com

Questo accessorio resta un pezzo chiave protagonista delle collezioni del marchio anno dopo anno. Passano le stagioni e la piccola It-bag viene reinterpretata in diversi modelli: ora sotto i riflettori c’è la versione in montone. Il risultato? Un accessorio che è l’emblema della sofficità. Immancabile il logo lettering dai riflessi dorati che donano luce alla borsa grazie agli elementi metallici. Un piccolo articolo perfetto per le fashioniste che amano look giocosi e tradizionali allo stesso tempo. La borsa avvolgente di Ferragamo Grande e dal tocco soft. Un accessorio ampio e capiente, perfetto per non dimenticare nulla soprattutto nelle giornate frenetiche. Per chi non vuole rinunciare alla morbida pelle e a rifiniture che ricordino un abbraccio, ecco la borsa a spalla Huf Soft di Ferragamo. Una borsa a tracolla versatile nella sua regolabilità, che ospita due palette che si chiudono sulla parte frontale, tagliate a formare due piccole braccia che avvolgono il corpo centrale dell’articolo, donando alla creazione una forma moderna dal carattere destrutturato. Dai diversi comparti interni e con chiusura a ponte metallica, questa borsa in versione marrone non può mancare nella wish list di chi ama seguire i trend di stagione, anche nella palette colori.

A sinistra, un modello di borsa Hug Soft di dimensione media in tonalità prugna, a destra, una versione nera dall’animo rock – Credits: Ufficio Stampa e Launchmetrics.com/Spotlight

Per coloro il cui animo – ma anche lo stile - suona note rock è perfetto il modello large arricchito da zip decorative posizionate sui quadranti e lungo i bordi, che proteggono – anche solo come decorazione – un interno organizzato e foderato con chiusura a ponte. Il portachiavi e la pouch zippata anche da poter rimuovere aggiungono funzionalità all’accessorio. Non manca il doppio charm. Giorgio Armani e la borsa shopper Il look da ufficio (linkare) prevede accessori che permettano di portare con sé oggetti e dispositivi che necessitano di spazio e protezione. In questo caso borse grandi e rigide - a mano o a tracolla - cadono a pennello. I materiali sono diversi, ma sempre molto resistenti. Un esempio è il modello di shopper firmata Giorgio Armani.

A sinistra, dalla sfilata di Giorgio Armani FW2526 un modello di Borsa shopper media in suede nella nuance del marrone e, a destra, la stessa versione in pelle liscia nera – Credits: Launchmetrics.com/Spotlight, Ufficio Stampa e sito www.giorgioarmani.it

Le linee essenziali dell’articolo mettono in risalto la superfice in suede o la pelle liscia e i manici tubolari, che si uniscono al corpo dell’accessorio con dettagli a forma di goccia in metallo e dalle rifiniture oro in tonalità chiara. Un pezzo che custodisce ciò a cui teniamo di più con due tasche interne e una chiusura con bottoncino nascosto. Un tassello importante di outfit dall’eleganza senza tempo caratteristica delle creazioni di Re Giorgio. La borsa Campana di Bottega Veneta Ci sono lavorazioni artigianali che si imprimono nella mente degli amanti degli accessori e della tradizione. Un esempio è l’intreccio iconico delle borse firmate Bottega Veneta. Chi ama rimanere al passo con quelli che sono i must-have della stagione non può rinunciare alla borsa Campana, l’ultima espressione del savoir-faire dell’azienda, amata anche da attrici di fama mondiale e dallo stile impeccabile come Valeria Golino e perfetta se indossata su abbinamenti casual chic.

Il modello di borsa Campana firmato Bottega Veneta: a sinistra nella versione media in nuance Pickle, a destra in quella grande nella tonalità del nero portata. On grande nonchalance dall’attrice Valeria Golino - Credits: Ufficio Stampa

Una borsa capiente nel modello tote bag, realizzata in nappa, con due manici e dalla forma arrotondata. Alla base una costruzione morbida che va a braccetto con la grande ampiezza degli interni, per un modello che nasce dalla reinterpretazione di un pezzo d’archiviò di Bottega Veneta facente parte della collezione PE2004. La tasca interna è pronta per accogliere i piccoli oggetti. Calamita e lacci in pelle permettono di chiudere l’accessorio - disponibile anche in pelle liscia - e proteggere tutto il nostro universo. L’asimmetrica Peekaboo di Fendi Forme dal taglio irregolare insieme a fantasie e lavorazioni originali danno vita ad accessori che non stancano mai e che – quasi per obbligo – devono entrare a far parte dei guardaroba che non vogliono passare inosservati. Tra questi, l’iconica Peekaboo di Fendi – borsa il cui nome deriva da un gioco per l’infanzia – e che gioca sul duo “bellezza esteriore”, quella manifesta, e “bellezza interiore”, quella nascosta e che non si vede, con “sorriso” sulla parte frontale. Irrinunciabile il modello large in pelle di missina dalla finitura lucida, con intarsi che danno vita a un motivo chevron nel gioco marrone chiaro e scuro. Ogni pezzo, grazie alle caratteristiche naturali della pelle utilizzata, risulta essere unico. Per chi ama il bordeaux scuro è perfetta la versione medium multicolor in cui la nuance si alterna con il marrone.

Due versioni della borsa Peekaboo firmata Fendi con motivo chevron – Credits: Launchmetrics.com/Spotlight e sito www.fendi.it