Denim prezioso: giacche e jeans con cristalli per look effetto bling-bling

Credits Getty Images

Questa primavera, il tessuto più democratico e “umile” per eccellenza si prepara ad accendersi di luce e vestirsi di dettagli preziosi: strass, micro-cristalli, applicazioni luminose effetto degradé trasformano jeans e giacche in pezzi statement che catturano lo sguardo. Risultato? Una tendenza profondamente urban che dialoga con l’emblema della sofisticatezza e con un pizzico di eleganza aristocratica. Il denim, da sempre simbolo di quotidianità e ribellione, si tinge così di note nobili e scintillanti, e forse è proprio questo ossimoro tanto unico quanto distintivo a rendere speciali i must-have di questa stagione.

Jeans con i cristalli: glamour sì, ma anche cool

I più belli da comprare ora? Che lo shopping abbia sempre inizio dall’osservazione attenta di silhouette e vestibilità, perché è la costruzione del capo a fare la differenza. I modelli a vita alta leggermente a zampa slanciano la figura e amplificano l’effetto sofisticato dei cristalli. Le versioni a palazzo, fluide e scenografiche, giocano invece con il movimento, lasciando che lo scintillio accompagni ogni passo. Per chi ama un’attitudine più audace, ci sono i jeans cropped e strappati, perfetti per una vera bad girl contemporanea. Oppure le silhouette baggy, leggermente a palloncino, con cut-out profilati da cristalli luminosi che trasformano il denim in un pezzo quasi architettonico. Meraviglioso osservare come gli strass diventino parte integrante del design: piogge di luce che scendono lungo la gamba, costellazioni sparse, oppure geometrie inaspettate che definiscono linee e volumi. Non è solo decorazione, è costruzione estetica.