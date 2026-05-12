Ballet sneakers, le scarpe ibride must have dello street style Primavera 2026

Diane Batoukina Street Style 2026 a Parigi - Credits Getty Images
Addio suole chunky, silhouette massicce e volumi XXL: la Primavera 2026 cambia passo - letteralmente - e riscopre una femminilità più leggera, romantica e sorprendentemente versatile. A dominare lo street style internazionale sono le nuove ballet sneakers, Né ballerine, né scarpe da ginnastica tradizionali, sono il modello ibrido che fonde il comfort della sneaker rétro con l’estetica delicata delle scarpe da danza. Il risultato? Una proposta urban ma poetica, sportiva ma sofisticata.
Più romantiche delle classiche trainer, ma decisamente più cool delle ballerine tradizionali, le ballet sneakers nascono proprio da questa contaminazione estetica: una scarpa leggera, spesso con suola ultra sottile, tomaie morbide, lacci satinati, elastici incrociati o dettagli che richiamano il mondo della danza classica. Occhi puntati sui look delle cool girl. E sì, basta guardarsi intorno per comprendere che sono già ovunque: indossate con gonne vaporose e denim dalle linee impeccabili. Una vera ossessione che promette di definire il guardaroba della bella stagione.
Come si indossano le sneakers in stile ballerina: le idee dallo street style
Da sinistra: Giulia Kammerer Street Style 2026 a Francoforte sul Meno; Diane Batoukina Street Style 2025 a Parigi; Tamu McPherson durante la Settimana della Moda di Parigi - Autunno/Inverno 2026/2027 - Credits Getty Images
Tra i look più interessanti spicca l’abbinamento con jeans chiari, portati morbidi e lunghi sulla scarpa, quasi a sfiorare il pavimento. Sopra, un vestito di pizzo bianco stratificato e una maxi-polo rosa pastello creano un’estetica dreamy perfetta per dare voce alla spensieratezza primaverile. Più sofisticato ma altrettanto effortless chic è in combo con tailleur sartoriale maschile e top bianco dai toni neutri, per office look primaverili a prova di fashion girl.
E poi c’è l’interpretazione più unconventional (e trendy) di stagione: le ballet sneaker in raso rosa antico indossate con l’abito a grembiule. Uno styling decisamente avant garde, ideale per chi vuole osare look che non passano inosservati. Per chi invece preferisce un’interpretazione meno didascalica, basterà modulare le sneakers rosa con un abito prendisole a microfiorellini.
Pink + satin, le ballet sneakers più virali della Primavera 2026
Naturalmente si parte con le ballet sneakers rosa (e dintorni), le più iconiche e virali della stagione. La versione candy pink di Acne Studios strizza l’occhio all’estetica coquette e diventa perfetta per look da giorno con minigonne e cardigan cropped. Color glicine e con nastri laccio la sneaker di Atelier Emé è l’alternativa perfetta per look da cerimonia in stile flat & comfy senza rinunciare allo chic. Comodissime e super eleganti anche le sneakers ballerina in satin color cipria di Vivaia con lacci e punta quadrata promettono comfort e stile assoluto.
Da sinistra: Ballerine Sneakers Acne Studios; SNeakers Atelier Eme; Ballerine SNeakers Vivaia - Credits Press Office
Sneakers in camoscio, di scena lo stile rétro
Tra le versioni più desiderate del momento dominano le ballet sneakers in camoscio nelle tonalità nocciola, caramello e cioccolato. Le interpretazioni di Acne Studios, UGG e Pane giocano con arricciature morbide, lacci tono su tono e silhouette dalle punte arrotondate. Il risultato è rétro sportivo, raffinato ma conserva una vena anche autunnale che ci chiamerà a sfoggiarle anche dopo l’estate. Nel frattempo, però, restano le scarpe perfette con i jeans, i pantaloni sartoriali o le maxi-gonne in cotone.
Da sinistra: Sneakers Ballerina Camoscio UGG; Sneakers Ballerina Camoscio Chloè; Ballerina Sneaker Pane - Credits Press Office
Le ballet sneakers nere
La variante più intramontabile resta però la ballet sneaker nera, essenziale e decisamente versatile. Una scarpa che ruba i suoi codici estetici al repertorio maschile del balletto classico, reinterpretandoli in chiave streetwear. Puma la impreziosisce con piccole borchie di cristalli matte tono su tono che catturano la luce in modo discreto.
Radical chic la proposta di Miista, che aggiunge lunghi lacci da annodare alla caviglia in omaggio alle scarpe da balletto. Roger Vivier punta invece sulla sua iconica fibbia gioiello, trasformando la sneaker in un accessorio perfetto anche per la sera.
Da sinistra: Sneakers Ballerina Miista; Sneakers Ballerina Roger Vivier; Sneakers Ballerina Puma - Credits Press Office
Senza lacci, in versione Mary Jane
Dulcis in fundo, le griffatissime con logo a vista. Bottega Veneta gioca con cut-out sportivi e tessuto mesh, Miu Miu punta sul contrasto cromatico con la suola dentellata e dalle reminiscenze chunky. Eppure, entrambe le maison lasciano che il logo emblematico spicchi sulla fibbia frontale. Più grafica invece la controproposta di Louis Vuitton, che scommette sulle iniziali del brand rendendole il leitmotiv protagonista delle applicazioni laterali.
Da sinistra: Sneaker Ballerine Bottega Veneta; Sneakers Ballerina Miu Miu; Sneaker Ballerine Louis Vuitton - Credits Press Office