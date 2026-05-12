Ballet sneakers, le scarpe ibride must have dello street style Primavera 2026

Più romantiche delle classiche trainer, ma decisamente più cool delle ballerine tradizionali , le ballet sneakers nascono proprio da questa contaminazione estetica: una scarpa leggera, spesso con suola ultra sottile, tomaie morbide, lacci satinati, elastici incrociati o dettagli che richiamano il mondo della danza classica. Occhi puntati sui look delle cool girl. E sì, basta guardarsi intorno per comprendere che sono già ovunque: indossate con gonne vaporose e denim dalle linee impeccabili. Una vera ossessione che promette di definire il guardaroba della bella stagione.

Addio suole chunky, silhouette massicce e volumi XXL: la Primavera 2026 cambia passo - letteralmente - e riscopre una femminilità più leggera, romantica e sorprendentemente versatile. A dominare lo street style internazionale sono le nuove ballet sneakers , Né ballerine , né scarpe da ginnastica tradizionali, sono il modello ibrido che fonde il comfort della sneaker rétro con l’estetica delicata delle scarpe da danza. Il risultato? Una proposta urban ma poetica, sportiva ma sofisticata.

Tra i look più interessanti spicca l’abbinamento con jeans chiari, portati morbidi e lunghi sulla scarpa, quasi a sfiorare il pavimento. Sopra, un vestito di pizzo bianco stratificato e una maxi-polo rosa pastello creano un’estetica dreamy perfetta per dare voce alla spensieratezza primaverile. Più sofisticato ma altrettanto effortless chic è in combo con tailleur sartoriale maschile e top bianco dai toni neutri, per office look primaverili a prova di fashion girl.

E poi c’è l’interpretazione più unconventional (e trendy) di stagione: le ballet sneaker in raso rosa antico indossate con l’abito a grembiule. Uno styling decisamente avant garde, ideale per chi vuole osare look che non passano inosservati. Per chi invece preferisce un’interpretazione meno didascalica, basterà modulare le sneakers rosa con un abito prendisole a microfiorellini.

Pink + satin, le ballet sneakers più virali della Primavera 2026

Naturalmente si parte con le ballet sneakers rosa (e dintorni), le più iconiche e virali della stagione. La versione candy pink di Acne Studios strizza l’occhio all’estetica coquette e diventa perfetta per look da giorno con minigonne e cardigan cropped. Color glicine e con nastri laccio la sneaker di Atelier Emé è l’alternativa perfetta per look da cerimonia in stile flat & comfy senza rinunciare allo chic. Comodissime e super eleganti anche le sneakers ballerina in satin color cipria di Vivaia con lacci e punta quadrata promettono comfort e stile assoluto.