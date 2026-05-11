Pantaloni Capri, guida di stile (in chiave Estate 2026) tra spirito rétro e nuove tendenze

Sarà il loro nome, preso in prestito dall’isola simbolo della villeggiatura internazionale più chic, eppure i pantaloni Capri continuano, stagione dopo stagione, a evocare immediatamente il profumo dell’estate italiana. Incredibile ma vero, hanno attraversato decenni senza perdere mai il proprio appeal, diventando uno dei capi più iconici e trasversali del guardaroba femminile. Oggi li ritroviamo nuovamente protagonisti sulle passerelle Primavera/Estate 2026, oscillando tra richiami rétro, minimalismo urban e suggestioni vacanziere ricche nelle stampe e nei colori. Dai look più emblematici del passato – riflettori puntati su Jackie Kennedy, Marilyn Monroe e Audrey Hepburn - fino alle interpretazioni contemporanee viste da Versace, Fiorucci e Onitsuka Tiger, i Capri pants si confermano ancora una volta l’investimento definitivo su cui scommettere ancora e ancora.

La storia dei pantaloni Capri: da simbolo del jet-set internazionale a icona

La nascita dei pantaloni Capri viene fatta risalire alla fine degli anni ‘40, quando la stilista tedesca Sonja de Lennart immaginò un modello femminile pratico, elegante e rivoluzionario per l’epoca: pantaloni aderenti, affusolati e tagliati poco sotto il ginocchio o a metà polpaccio. Il nome arrivò poco dopo, ispirato proprio all’isola di Capri da lei tanto adorata, e già allora rifugio prediletto di artisti, aristocratici e protagonisti dell’élite internazionale. In quel lembo di Mediterraneo sospeso tra mare e mondanità, questi pantaloni divennero presto il simbolo di uno stile tanto rilassato quanto impeccabile.