Marilyn Monroe: 100 anni dopo, i suoi look dettano ancora tendenza
A distanza di un secolo dalla sua nascita, gli outfit della diva sono ancora leggenda. E garanzia di successo per le star che continuano a renderle omaggio
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Di Claudia Ricifari
L'attrice americana Marilyn Monroe sul set de Il principe e la ballerina, diretto da Laurence Olivier - Credits Getty Images
Se c’è una star universalmente riconosciuta come icona quella è Marilyn Monroe. L’attrice, di cui nel 2026 ricorrono i 100 anni dalla nascita, è scomparsa prematuramente all’età di 36 anni, ma il suo mito continua a vivere attraverso il suo lavoro e i look che l’hanno resa una diva.
Non è un caso che certe mise continuino a essere prese come spunto da cantanti, attrici e socialite, che anno dopo anno rendono omaggio non solo a un’idea estetica, ma a un personaggio (e a una persona) che con la sua fragilità e al tempo stesso col suo incredibile carisma ha influenzato intere generazioni (e ben prima che esistesse anche solo il concetto di influencer).
Marilyn Monroe, i look più imitati
Così, quando Kim Kardashian indossa l’abito nude di Jean Louis, quello della celebre “Happy Birthday Mr President” di fronte a un Madison Square Garden incantato (e anche un po’ imbarazzato per via di quelle voci di un flirt con John F. Kennedy), sa già che quella decisione le varrà giorni e giorni di menzioni sui social e di articoli di moda.
Kim Kardashian e Pete Davidson partecipano al Met Gala 2022 dedicato al tema “In America: An Anthology of Fashion” presso il Metropolitan Museum of Art - Credits Getty Images
Ma quella non è né la prima né l’ultima volta che capita. Prima di lei, già Madonna aveva compreso il potere mediatico di Marilyn Monroe, decidendo di farne una propria interpretazione. Con la diva, infatti, ha condiviso la chioma biondo platino e ondulata tra gli Anni ‘80 e ‘90. E sempre a lei ha reso omaggio prima nel video di Material Girl del 1984 quando ha ripreso il look rosa shocking di Diamonds are a girl’s best friend (un’idea ripresa - più recentemente – anche da Kylie Jenner e Margot Robbie) e poi in occasione degli Oscar del 1991, quando ha cantato “Sooner or Later” (dal film Dick Tracy) in abito bianco di raso e stola en pendant di pelliccia. Star che puntano a candidarsi come eredi di Marilyn, insomma, non mancano.
A sinistra: Immagine tratta dal profilo Instagram di Kylie Jenner A destra: Marilyn Monroe in "Gentlemen Prefer Blondes" (1953) - Credits Agf
Norma Jeane prima di Marilyn
Due facce della stessa medaglia. Persona e personaggio. Norma Jeane, la ragazza californiana tutta riccioli castani e dal sorriso gioioso. E Marilyn Monroe, la diva seducente, con quella voce suadente, che rivela che per andare a dormire indossa solo due gocce di profumo. Una maschera, in realtà, che nasconde fragilità e insicurezze.
L'attrice Marilyn Monroe, allora nota come Norma Jeane Mortenson, posa per un ritratto nel 1946 a Los Angeles, in California - Credits Getty Images
Del suo vero spirito, però, emerge sempre il bisogno di sentirsi a proprio agio negli abiti che indossa, che sia un look camicia bianca e jeans o un outfit tutto paillettes e lustrini. È per questo che Marilyn Monroe continua a vivere ben oltre i suoi 100 anni. E a portarseli divinamente.