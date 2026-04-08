Marilyn Monroe: 100 anni dopo, i suoi look dettano ancora tendenza

L'attrice americana Marilyn Monroe sul set de Il principe e la ballerina, diretto da Laurence Olivier - Credits Getty Images

Se c’è una star universalmente riconosciuta come icona quella è Marilyn Monroe. L’attrice, di cui nel 2026 ricorrono i 100 anni dalla nascita, è scomparsa prematuramente all’età di 36 anni, ma il suo mito continua a vivere attraverso il suo lavoro e i look che l’hanno resa una diva.

Non è un caso che certe mise continuino a essere prese come spunto da cantanti, attrici e socialite, che anno dopo anno rendono omaggio non solo a un’idea estetica, ma a un personaggio (e a una persona) che con la sua fragilità e al tempo stesso col suo incredibile carisma ha influenzato intere generazioni (e ben prima che esistesse anche solo il concetto di influencer).

Marilyn Monroe, i look più imitati

Così, quando Kim Kardashian indossa l’abito nude di Jean Louis, quello della celebre “Happy Birthday Mr President” di fronte a un Madison Square Garden incantato (e anche un po’ imbarazzato per via di quelle voci di un flirt con John F. Kennedy), sa già che quella decisione le varrà giorni e giorni di menzioni sui social e di articoli di moda.