World Gin Day 2026: i 5 cocktail a base di gin da provare in estate

Anche quest’anno il World Gin Day, che nel 2026 si celebra il 13 giugno, unisce appassionati e addetti ai lavori per celebrare uno dei distillati più amati degli ultimi tempi. Nato nel 2009, l'appuntamento celebra un momento storico di straordinario fermento per il settore. Ma le radici del gin sono ben più profonde di quanto si possa pensare: affondano nei monasteri benedettini del sud Italia e nella Scuola Medica Salernitana, dove nacque come elisir terapeutico per diffondere le proprietà curative del ginepro. Successivamente perfezionato nei Paesi Bassi a metà del Seicento dal medico Francisco Della Boe e capillarmente diffuso nell'Inghilterra del Settecento, il gin ha vissuto la sua svolta moderna nel 1858 grazie al brevetto dell'acqua tonica da parte di Erasmus Bond, dando vita al leggendario Gin Tonic.

Negli ultimi anni la cultura del gin ha vissuto una vera e propria rinascita globale, la cosiddetta ginnaissance, che ha portato alla nascita di innumerevoli etichette artigianali, territoriali e premium. Un legame profondo con un pubblico sempre più ampio, come testimonia il successo del Gin & Tonic Festival, evento italiano nato a Bergamo nel 2016 che quest'anno festeggia il suo decimo compleanno. La kermesse negli anni si è trasformata in un tour celebrativo itinerante che attraversa l'Italia toccando la Sardegna, Torino, Pescara, Milano e Bergamo, offrendo ai visitatori un viaggio esperienziale attraverso oltre quattrocento etichette italiane e internazionali, masterclass e l'incontro con i produttori locali.

Per celebrare il World Gin Day e avvicinarci all’estate X Style vi propone 5 cocktail freschi e particolari, realizzati con alcuni dei nuovi lanci della stagione (mentre qui trovate altre idee anche low alcol).

Capri Sour

Il primo suggerimento per la stagione calda è un drink strutturato a base di Gin Mare Capri, l’edizione speciale nata per celebrare i 10 anni di Gin Mare. Il distillato dal profilo salino, come suggerisce il nome, si arricchisce di note agrumate, che donano freschezza e intensità. Racchiuso in una bottiglia che richiama le sfumature e le atmosfere della celebre isola azzurra, viene prodotto artigianalmente attraverso una distillazione lenta che valorizza le migliori botaniche del territorio. La ricetta mette al centro la freschezza dei limoni capresi e la complessità aromatica del bergamotto di Sicilia, creando un sorso capace di trasportare la mente direttamente sulle coste assolate del Sud Italia. Per la preparazione del cocktail si miscelano 50 ml di gin, 30 ml di succo di limone fresco, 25 ml di sciroppo d'arancia, due gocce di Orange Bitter e 20 ml di albume d'uovo pastorizzato. Shakerato vigorosamente, il Sour si presenta nel bicchiere con una consistenza incredibilmente morbida e una schiuma densa, rivelandosi la scelta ideale per accompagnare un aperitivo raffinato al tramonto.