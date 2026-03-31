100 anni di Marilyn, chi sono le sue eredi oggi?

Tra bellezza e seduzione, il mito di Marilyn Monroe (all’anagrafe Norma Jeane Mortenson Baker) rimane intatto nonostante il trascorrere del tempo. La vecchia Hollywood , di cui lei era una delle regine, ha lasciato il posto al nuovo cinema - dove il suo ricordo è sempre vivo - oggi più che mai, a distanza di 100 anni dalla sua nascita , grazie a film entrati nella storia come Gli uomini preferiscono le bionde o A qualcuno piace caldo . Nel tempo, il cinema è cambiato, così come il concetto di seduzione, ma tra le nuove generazioni di attrici, alcune - in un’unione di bellezza morbida e fascino solare - ne raccolgono l’eredità. Scopriamo insieme quali e perché.

L’attrice Marilyn Monroe posa per un ritratto fotografico distesa sull’erba; Palm Springs, California, 1954 - Credits: Getty Images

Kate Upton, la modella curvy

Capelli biondi, neo sul labbro che richiama quello sul viso di Marilyn e curve prosperose: negli Anni 2000 la top model Kate Upton, per molti, incarna l'essenza della diva cui si ispira. Le copertine dei più grandi magazine la reclamano, rendendo Kate un’icona di un nuovo modello di fisicità - quella curvy - all’interno del fashion system, aprendo le porte ad un modo differente di considerare “bello” il corpo femminile.

Appartenente ad una famiglia di industriali americani - il nonno fondò una famosa azienda di elettrodomestici e fu Ministro dell’Energia - Katherine Elizabeth Upton nasce a St. Joseph, in Michigan, il 10 giugno 1992. Corpo e mente della giovane vengono presto forgiati dall’equitazione, disciplina che Kate pratica anche a livello agonistico. La moda ed il cinema le aprono le porte. Sfila per brand di costumi da bagno ed intimo e nel 2014 viene eletta “la più sexy al mondo”. Le case di moda se la contendono come testimonial ed il cinema assapora le sue doti da attrice con il debutto nel film Tower Hesit - Colpo ad alto livello ed un cameo ne I tre Marmittoni. È nel 2018, però, che arriva il successo sul grande schermo, grazie alla pellicola Tutte contro lui - The Other Woman, in cui recita come protagonista insieme a Cameron Diaz e Leslie Mann.

Scarlett Johansson, la vedova nera musa di Woody Allen

Robert Redford aveva capito tutto scegliendola come protagonista del film L’uomo che sussurrava ai cavalli nel 1998. Scarlett Johansson all'epoca ha 14 anni e talento da vendere. La bellezza è acerba, ma in poco tempo lascia spazio a fascino e sensualità. Pelle color burro, zigomi pronunciati e labbra carnose, la giovane Scarlett inizia a conquistare pubblico e cinema con un’estetica diversa da quella “skinny” che, negli Anni 2000, tende a primeggiare: l’attrice porta su grande schermo e red carpet una fisicità più morbida e la mette in risalto grazie ad abiti che ne esaltano le forme, ricordando l’immagine di Marilyn Monroe. Inizialmente etichettata come poco talentuosa e considerata solo per la sua bellezza, Scarlett mette tutti a tacere, scegliendo ruoli che testimoniano le sue grandi capacità attoriali, arricchendole con quella grazia dal sapore retrò che tanto sarebbe piaciuta a Norma Jeane.

Nata a Manhattan il 22 novembre 1984 da padre architetto e madre produttrice, Scarlett Ingrid Johansson muove i primi passi sui palcoscenici off-Broadway, ma il grande salto arriva con la pellicola diretta ed interpretata da Robert Redford, che la porta - passo dopo passo - a divenire una delle attrici più richieste della sua generazione. Dal film di Sofia Coppola Lost In Translation - L’amore tradotto, dove recita al fianco di Bill Murray, e La ragazza con l’orecchino di perla a Lei, in cui appare sottoforma di “voce” in quanto forma di intelligenza artificiale, fino al diventare musa di Woody Allen ed interprete di film come Match Point, Scoop e Vicky Cristina Barcelona ed eroina della saga The Avengers nei panni di Black Widow, la vedova nera: Scarlett Johansson, nel tempo, si conferma una della attrici più rappresentative della nuova Hollywood. In lei, però, vive anche un animo da regista: nel 2025, infatti, debutta dietro la cinepresa con Eleanor The Great.