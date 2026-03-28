Marilyn Monroe, il secolo della diva immortale

Marilyn Monroe è stata più di una diva: un’icona, un’immagine, un archetipo, un mito senza tempo che è diventato emblema di bellezza e fragilità, successo, ma anche del prezzo che si paga a diventare leggenda. Dal 1962 in poi, ogni decennio l’ha riscritta e reinterpretata: Andy Warhol l'ha trasformata in serigrafia, Madonna in citazione pop, Kim Kardashian in momento da red carpet, indossando i suoi abiti e facendoli scintillare di nuovo.

E adesso, nel 2026, tocca al centenario: mostre, retrospettive, uno show teatrale a Londra e una palette cromatica firmata Pantone con toni che si chiamano Star White e High Risk Red. Perché se sei Marilyn, persino i tuoi colori hanno un nome.

Chi era Marilyn, prima di diventare un'icona

Norma Jeane non ha mai conosciuto suo padre. La madre, Gladys, era schizofrenica e finì ricoverata quando lei era ancora bambina, lasciandola a un'infanzia di orfanotrofi, famiglie affidatarie e abusi. Ha usato così tanti cognomi diversi da piccola che il nome d'arte, scelto nel 1946 al momento del primo contratto cinematografico, sembrava quasi un atto di sopravvivenza: Marilyn Monroe, costruita da zero, come il personaggio di un film.

La carriera fu una scalata lenta e poi rapidissima: dalle parti minori a Giungla d'asfalto, Gli uomini preferiscono le bionde, fino al Golden Globe del 1960 per A qualcuno piace caldo. Tre matrimoni, a 16 anni con James Dougherty, poi Joe DiMaggio, Arthur Miller, e una fragilità che l'immagine pubblica non mostrava mai: l'endometriosi, gli aborti ripetuti, l'ansia, la depressione. E mentre il mondo la voleva bionda e sorridente, lei si batteva contro il razzismo e sosteneva Ella Fitzgerald quando i locali di Los Angeles non volevano farla esibire.

La notte tra il 4 e il 5 agosto 1962 fu trovata senza vita nella sua casa di Brentwood, il quartiere di Los Angeles. Trentasei anni. Causa ufficiale: overdose di barbiturici. Ma il mistero - omicidio, suicidio, i Kennedy, il silenzio attorno a tutto - non si è mai chiuso davvero. Quello che è certo è che la morte l'ha consegnata alla leggenda. E la leggenda, si sa, appartiene a tutti tranne che alla persona che l'ha vissuta.