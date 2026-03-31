Elodie e Franceska Nuredini, perché le ultime immagini valgono più di mille parole

Credits Getty Images

Immagine tratta dal profilo Instagram di Elodie

Il rapporto tra la cantante e la ballerina del corpo di ballo che ha accompagnato Elodie nel suo ultimo tour era già diventato pubblico nei mesi precedenti: il viaggio in Thailandia all’inizio dell’anno, le apparizioni sempre più frequenti una accanto all’altra anche fuori dal palco, fino al video di un bacio in discoteca che ha trasformato le voci in qualcosa di più concreto. Gli scatti in piscina rendono visibile ciò che era già sotto gli occhi di tutti: un legame.

Franceska Nuredini non è una presenza improvvisata, ma una ballerina professionista italo-albanese, poco più che ventenne, con una formazione coreutica alle spalle e diversi anni di esperienza tra televisione, live, videoclip e moda. Negli anni ha lavorato in contesti molto diversi: programmi televisivi, produzioni musicali, eventi live e performance legate al mondo fashion . Ha partecipato a videoclip e show, ha attraversato ambienti televisivi in qualità di performer, poi è entrata nel corpo di ballo dell’ultimo tour della cantante, diventando parte di un sistema performativo molto strutturato.

Immagine tratta dal profilo Instagram di Elodie

I live di Elodie, soprattutto nell’era di Mi ami mi odi, sono costruiti come veri e propri atti scenici, in cui danza, styling e musica si fondono. È dentro questo contesto che si costruisce la vicinanza tra le due ragazze, il contatto fisico della danza. Franceska compare anche nel videoclip di Mi ami mi odi, inserendosi in un immaginario già molto fisico e femminile, fatto di sguardi. È qui che la relazione, qualunque forma abbia, diventa credibile.

L’evoluzione della sensualità di Elodie

All’inizio c’era una popstar ancora in costruzione, riconoscibile anche per un’estetica più giocosa e immediata come nel periodo di Margarita, con i capelli rosa e un’immagine più leggera. Poi la trasformazione. Il passaggio decisivo arriva sul palco del Festival di Sanremo, dove Elodie costruisce alcune delle sue immagini più forti: nel 2020 con Andromeda, scendendo le scale con una presenza sempre più sicura, fino alla serata cover del 2025, quando insieme ad Achille Lauro porta sul palco un medley di A mano a mano e Folle città: una performance costruita su tensione e vicinanza, dove il racconto passa più dagli sguardi e dal corpo che dalle parole. Da lì in avanti, l’estetica cambia definitivamente registro: una femminilità che non gioca più con l’idea di seduzione, ma la governa. Le immagini con Franceska Nuredini si inseriscono esattamente in questo punto del percorso.