5 tessuti che hanno davvero riscritto il nostro modo di vivere la moda

Più accessibili, più resistenti, più democratici: così sono diventati nel tempo i vestiti, grazie a questi cinque tessuti che hanno completamente rivoluzionato il nostro approccio socioculturale alla moda. E ci sono riusciti abbattendo barriere di costo, di genere, persino di classe sociale. Che vita sarebbe, oggi, senza jeans? E pensare che, prima dell’arrivo del denim, il lavoro manuale divorava gli abiti. Prima del jersey, la comodità sembrava quasi un lusso. Prima del nylon, la praticità non esisteva nel guardaroba quotidiano. E prima di materiali come Econyl e Piñatex, sostenibilità e moda sembravano essere due universi agli antipodi.

Chi lavora dietro le quinte della moda lo sa: i tessuti sono ciò che garantiscono resa e vestibilità, ancor prima del design. Ma soprattutto, i tessuti rispondono anche a bisogni reali rendendo i capi non solo esteticamente appetibili ma anche più durevoli, lavabili, riparabili, riutilizzabili. Dal workwear diventato icona pop alle fibre rigenerate nate dai rifiuti, ecco cinque tessuti che hanno cambiato la storia della moda, lasciando i salotti elitari per entrare nel cuore pulsante della vita vera. Quella che corre, lavora, protesta anche, e soprattutto si reinventa.

Denim: da uniforme operaia a status symbol

Nato nella seconda metà dell’Ottocento come tessuto strutturato e resistente per i lavoratori, il denim deve la sua fortuna a una reale necessità: serviva qualcosa che resistesse alle miniere, alle fabbriche, alla fatica fisica. Fu Levi Strauss a trasformarlo in leggenda, brevettando i primi jeans rinforzati con rivetti in rame. Poi, nel Novecento, una nuova veste socioculturale: il denim diventa il manifesto dei ribelli, da James Dean a Marlon Brando, fino ai movimenti giovanili degli Anni Sessanta e Settanta. Tessuto democratico e trasversale, ha attraversato classi sociali e generazioni. Oggi il denim è ovunque, dalle passerelle allo street style, declinato in versione sartoriale o destrutturato, raw o riciclato. E resta uno dei pochi materiali che ancora racconta il tempo attraverso l’usura. Ogni paio di jeans, d’altronde, è una biografia indossata.