Come abbinare la minigonna di jeans quest’estate, tra pool party, aperitivi e gite in barca

fashion 12 giugno 2026

Idee moda, proposte shopping e consigli di stile per abbinare la mini in denim secondo i trend del momento

Di Valeria Boraldi Estate in vacanza o in città? In entrambi i casi serve una chiave per creare look ricchi di stile, veloci da indossare e che permettano di vivere serenamente le situazioni più diverse. La minigonna di jeans è un capo intramontabile che, anno dopo anno, si conferma protagonista dei guardaroba più chic: perfetta per giri in centro con le amiche, serate danzanti sotto il cielo stellato o uscite in mare aperto, è versatile e sexy. Inutile aggiungere, poi, che il denim strizza l’occhio ai fashion trend anni 2000 e si abbina facilmente con tutto. Dalle sfilate PE26 allo street style, ecco allora che la minigonna in jeans continua a dettare legge, per la gioia di Mary Quant.

Versatile e seasonless, la minigonna in jeans è tra le protagoniste indiscusse dello street style - Credits: Getty

Old Money style Passa il tempo, ma lo stile classico resta sul podio dei must-have da sfoggiare, per outfit che ricordano la sofisticatezza d’altri tempi. Se sdrammatizzato e reso fresco da una minigonna di jeans, il risultato è ancora più coinvolgente. La mini in denim blu scuro con bottoni centrali di Emporio Armani cattura lo sguardo grazie a un effetto decorativo della tela in stile pointillisme.

Camicia, Loro Piana; minigonna in jeans, Emporio Armani; borsa, Chanel; scarpe, Dolce&Gabbana; orecchini, Merù Milano; bracciali, Sézane

Abbinarla con una camicia a righe è una scelta super azzeccata. Il modello più raffinato? La blusa di Loro Piana con colletto alla koreana. Per slanciare la figura ecco il sandalo Dolce&Gabbana con frange, strass e cinturino alla caviglia. E per sdrammatizzare cosa c’è di meglio della minaudière Chanel a forma di ghianda? Un accessorio ironico fatto di legno e strass, con dettagli dorati. Un vero bijou da indossare a tracolla. A completare la mise, gli orecchini piccoli a cerchio torchon di Merù Milano e il set di bracciali François di Sézane. Happy and hippie Coachella time? Il festival tanto amato dalle star anche quest’anno è passato, ma lo stile che porta con sé, no, quello resiste e persiste all summer long. Per declinare le vibe hippie e lo stile boho chic con la minigonna di jeans, ecco il modello Valentino con dettagli “effetto cut-out”, da cui spunta la fodera con stampa floreale dal sapore Seventies. Cosa abbinarci? Sicuramente un crop top all’uncinetto fa respirare aria di California. Fresco e sbarazzino quello beige chiaro di Balmain con scollo a barchetta e giromanica ampio, da indossare - per un intrigante effetto “vedo non vedo” - con il reggiseno a fascia in viscosa stretch color carne di Max Mara.

Top, Balmain; minigonna, Valentino; reggiseno, Max Mara; scarpe, Isabel Marant; borsa, Chloé; earcuff, Zimmermann; bracciale, Elie Saab; anello, Rue des Milles

E poi ci sono gli stivaletti peter pan Isabella Marant. Slouchy in velluto scamosciato, questi ankle boot sono il modello ideale per uno stile on the road. La borsa hobo di Chloé - realizzata in collaborazione con Made for a Woman - definisce la mise con il touch estivo del colore corallo. Immancabili i gioielli in stile gipsy, come l’earcuff di Zimmermann e il bracciale con inserti di legno e metallo dorato di Elie Saab. Sulle mani splende l’anello elastico a tre ellissi di Rue des Mille, con pepite in pasta di turchese che risaltano sulla pelle baciata dal sole. Pool party Party in piscina? Serve un look che permetta di rimanere in costume in un batter d’occhio. Un tassello da segnare sulla lista è la minigonna in denim. Se nera e dalle linee semplici come il modello Diesel ancora meglio, ideale per essere indossato sia di giorno che di sera. Per brillare come i riflessi dell’acqua ecco che entra in scena il costume gioiello da indossare anche come body. Perfetto il modello intero nero Celestial Tide di Oceanus: un cielo notturno stellato con cristalli e pietre colorate.

Costume, Oceanus; minigonna, Diesel; cappello, Borsalino; borsa, La Marinarette Saint Tropez; scarpe, Le Orsine Milano

Tra gli accessori go-to la borsa da mare firmata La Marinarette Saint Tropez,pronta a portare ovunque l’élégance décontractée della località tanto amata da Brigitte Bardot. E poi un raffinato cappello che faccia da scudo ai raggi solari più forti, come il Borsalino a tesa larga realizzato in treccia di paglia. La fascia nera a contrasto esalta la nuance naturale dell’accessorio. Infine, le friulane Le Orsine Milano, che con il loro velluto dorato sono il tocco sparkling che illumina le notti (e i look) d’estate. Stile mediterraneo Per un mood che emani vibe mediterranee, ci si può fare avvolgere dai colori del mare indossando il foulard in twill di seta Pucci. Un trionfo di turchese, blu e pervinca, che va in scena sulla stampa iconica della casa di moda fiorentina. Indossato come top annodato sulla schiena, crea un duo perfetto con la mini in tessuto stile denim blu che ne riprende la palette cromatica, come quella Mango dalla linea micro ed essenziale.

Foulard, Pucci; minigonna, Mango; borsa, Fendi; sandali, Aquazzura; orecchini, Sabbadini; bracciale, Trampos

Per dare un giusto contrasto cromatico, il giallo agrumato della Nano Peekaboo di Fendi intrecciata a mano. Un accessorio frizzante ed elegante che si sposa perfettamente con i sandali di Aquazzura, in cui la combo rafia e pelle dà vita a un modello stravagante e chic allo stesso tempo. Per mantenere il mood, gli orecchini Fiori Bach grandi di Sabbadini in oro bianco, alluminio e lacca con ametiste luminose, che riprendono le cromie del foulard. Infine, un tocco di luce delicato con il bracciale Trampos in argento placcato in oro. Tra sailing e urban style Sole mare e… barca a vela. E quando non si può uscire in mare? Nessun problema, l’atmosfera raffinata e confortevole del sailing può accompagnarvi ovunque con i suoi pezzi irrinunciabili. A partire da una minigonna di jeans chiara, come quella di Frame, ideale per una palette in cui le nuance da Yacht club sono protagoniste. Abbinata a una polo senza maniche Ralph Lauren blu navy crea una combo minimal e funzionale ideale da sfoggiare sia di giorno che di sera. La silhouette, è dritta; il tessuto, un piqué leggero. In vita, una cintura Pinko in pelle color cognac fa nascere un gioco di contrasti cromatici e materici, con le pietre turchesi che strizzano l’occhio ai mari caraibici.

Polo, Ralph Lauren; minigonna, Frame; cintura, Pinko; cappellino, Nike; zaino, Prada; scarpa, Timberland; orologio, Swatch