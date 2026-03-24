Biondo platino, come la nuance Anni ‘90 ha conquistato il 2026

Il biondo platino non è solo una tinta, è un linguaggio. Chiarissimo, fino al “ghiaccio totale”, questo colore è diventato simbolo di sensualità e femminilità. Il boom lo ha fatto negli Anni ‘90, ai tempi delle “supermodel blonde”. Prima di loro forse solo Marilyn Monroe e Brigitte Bardot. Esplode brillante ma morbido, con la sua inconfondibile sfumatura dorato‑fredda; poi si declina nelle versioni più calde, con le radici che si fanno leggermente più scure, per un effetto più naturale che all’epoca ripudiava il purismo del total bleach.

Se l’imperativo nei Nineties era “volume!”, con la piega vaporosa e la riga centrale a fare da base, negli anni il platinum blonde ha anche vestito teste in stile messy o short cut. Colore perfetto per incarnati chiari e rosati, in realtà si adatta anche alle pelli olivastre, se modulato nei sottotoni. Per questo il platino continua a funzionare: perché non vive solo di colore, ma di finitura.

Claudia Schiffer, bombshell blonde

In origine fu Claudia Schiffer, con il suo platino luminoso, pieno e leggermente dorato. Uno degli hair look più imitati nella storia della moda, che la modella ha reso un codice estetico e una dichiarazione di stile. Sensualità, sì, ma anche grazia e fascino. Il suo biondo non era ghiaccio come le versioni più moderne, ma un platino luminoso con sfumature gold e naturali. Un bombshell blonde su onde lunghe, voluminose e morbide, tipiche dell’epoca, che combinato con occhi azzurri e lineamenti scultorei è diventato un modello estetico di riferimento internazionale, un tipo di bellezza entrata a far parte dell’immaginario collettivo. Parte integrante del marchio visivo di Claudia, che infatti non ha mai abbandonato.