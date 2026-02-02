Grammy Awards 2026, i look che hanno lasciato il segno

Entertainment 02 febbraio 2026

Va in scena la 68° edizione degli Oscar della musica. Lady Gaga incanta con la sua performance e le sue piume. Sul palco anche Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Bruno Mars

Di Valeria Boraldi

La cantante Lady Gaga durante la sua performance alla 68°edizione dei Grammy Awards, Crypto.com Arena, Los Angeles - Credits: Getty Images

I Grammy Awards tornano protagonisti della Crypto.com Arena di Los Angeles per la 68° edizione. La cerimonia, che premia gli esponenti dell’industria musicale che si sono distinti nell’ultimo anno, è sempre un'occasione per le star di sfoggiare look che lasciano il segno. Quest'anno sul red carpet dell’evento simboleggiato dal premio a forma di grammofono vanno in scena abiti a sirena, scollature e gonne voluminose accanto ad outfit di stampo maschile. Tante le sfumature e le nuances che rendono i Grammy una vera e propria passerella. I look total black Cascata di piume corvine e strascico di tulle per l’abito dall’aura gotica di Lady Gaga, che sul red carpet si muove come un cigno nero, in un modello a sirena custom made con fianchi scultorei e sporgenti realizzato da Metières Fécales. Ancora piume durante la cerimonia: nel look d’archivio n°36 della collezione Autunno-Inverno 2009 di Alexander McQueen, Stefani Germanotta porta sul palco una versione rock di Abracadraba, prima di ricevere il premio Best Pop Vocal Album per Mayhem.

A sinistra Lady Gaga sul red carpet dei Grammy Awards, a destra il suo show, Crypto.com Arena, Los Angeles - Credits: Getty Images

Per sfilare sul tappeto rosso scelgono il nero anche Paris Hilton, in un little black dress attillato, nero e brillante creato dallo stilista Nicolas Jebran: chocker di tessuto, scollo a barchetta e guanti che strizzano l’occhi agli Anni ‘20, per un look dall’allure vintage. In black anche Nikki Glaser, fresca di conduzione ai Golden Globe 2025, anche lei luminosa nel suo abito a sirena che esalta il décolleté e dai volumi scultorei sempre firmato da Nicolas Jebran. Tessuti impalpabili e volumi ampi per la mise scelta da Queen Latifah, avvolta in una creazione di Stephane Rolland.

Da sinistra Paris Hilton, Nikki Glaser e Queen Latifah sul tappeto rosso della 68° edizione dei Grammy Awards, Crypto.com Arena, Los Angeles - Credits: Getty Images

Insieme nella vita privata e in pubblico Justin Bieber e la moglie Hailey, che - mano nella mano sul red carpet - sorridono ai flash entrambi in look total black. Lui in un outfit oversize firmato Balenciaga (completo di cui si disferà per esibirsi sul palco indossando solamente boxer e calzini). Lei in un long dress senza spalline di Alaïa. Il tutto ravvivato da diamanti che illuminano l’immagine corvina e dal carattere essenziale della coppia.

A sinistra Justin ed Hailey Bieber insieme sul red carpet dei Grammy Awards 2026, a destra il cantante durante la sua esibizione, Crypto.com Arena, Los Angeles - Credits: Getty Images

Look che brillano: dall’argento al bianco È argento vivo Sabrina Carpenter, che sul red carpet dei Grammy 2026 indossa un abito ricamato custom made realizzato da Valentino, disegnato per lei da Alessandro Michele. Allure bohémienne per la creazione, con un corpetto floreale decorato con perline unito ad uno scialle e una gonna a rete a più strati che termina in uno strascico arricciato. Poi la cantante durante la sua esibizione sfoggia un look alla marinara composto da micro-jacket, short, stivali alti e un cappellino sulla iconica chioma bionda.

A sinistra Sabrina Carpenter sul tappeto rosso dei Grammy Awards 2026, a destra incanta il pubblico con la sua performance, Crypto.com Arena, Los Angeles - Credits: Getty Images

C’è chi, invece, alla cerimonia ama andare in bianco. Tra queste la cantante Addison Rae, in tonalità candida con un mini-dress al contrario: la gonna ricca di balze è asimmetrica - lunga sul davanti e micro nella parte posteriore - e lo scollo arrotondato scende fino all’ombelico slanciando la figura. Un look malizioso firmato Alaïa. Giochi di pizzi e scollature per gli abiti a sirena indossati dalle Katseye. Le ragazze, per la prima volta ai Grammy, sul tappeto rosso indossano abiti coordinati firmati dallo stilista Ludovic de Saint Sernin, per poi esibirsi sul palco in una performance ricca di energia.

A sinistra la cantante Addison Rae, a destra la girlband le Katseye, Crypto.com Arena, Los Angeles - Credits: Getty Images

Gli outfit “black and white” Sul red carpet della 68° edizione dei Grammy Awards non manca la combinazione “bianco e nero”. Olivia Dean, fresca di vittoria come Best New Artist, sceglie un abito in stile settecentesco con bustino nero dalle spalline sottili, piume in vita e gonna vaporosa bianca realizzato dalla maison Chanel (per poi optare per un mini-dress rosso fiammante per la sua performance on stage).

A sinistra la cantante Olivia Dean sul tappeto rosso dei Grammy, a destra durante la sua esibizione, Crypto.com Arena, Los Angeles - Credits: Getty Images

Stesse linee per Rosé, membro del gruppo Black Pink - esibitasi insieme a Bruno Mars - che sceglie un abito custom made di Giambattista Valli Couture corto, senza spalline e arricchito da una fascia bianca in taffetà che le avvolge i fianchi, scendendo gonfia ai lati con due strascichi. Ai piedi Le Silla. Mix and match per Billie Eilish, che ritira il premio per la categoria Song of the year (con la canzone Wildflower) in un look firmato Hodakova, unendo allure maschile e femminile abbinando camicia bianca (una anche sopra il bomber) cravatta, gonna, calzettoni e sandali. Miley Cyrus opta per un outfit dal carattere mannish di Celine by Michael Rider. Tra occhiali da sole, giubbotto di pelle, camicia bianca, pantalone sartoriale, guanti e décolletés, ecco che lo spirito ribelle della ex Hanna Montana va in scena sul red carpet. Il tocco in più? Una spilla dorata con le sue iniziali.

Da sinistra Rosé, Billie Eilish e Miley Cyrus, Crypto.com Arena, Los Angeles - Credits: Getty Images

Look dalle tonalità terrose e colorate Non mancano colori neutri o tonalità vivaci sul red carpet dell'arena di Los Angeles. C’è chi, come Tyla, sceglie di seguire le atmosfere charleston e indossare un abito rosa cipria arricchito da cristalli e strascico di piume firmato Dsquared2 oppure chi preferisce scollature profonde e linee ondulate come Teyana Taylor, che sfoggia una creazione Tom Ford dalle nuances terrose. Chappell Roan, invece, opta per nuance bordeaux intense e veli indossando una creazione audace firmata Mugler.

Da sinistra Tyla, Teyana Taylor e Chappel Roan, Crypto.com Arena, Los Angeles - Credits: Getty Images

Colori accesi per il top monospalla e la gonna colmi di paillettes indossati da Zara Larsson, la cui figura spicca sul tappetto rosso anche grazie al giallo brillante della sua mise custom made Germanier. Tonalità ruggine e violacee, invece, per Doechii, che tra tessuti impalpabili e gonna voluminosa porta in scena un elaborato abito di Roberto Cavalli. Stile mannish, invece, per Lola Young: in una tuta dalla fantasia giocosa, camicia bianca e cravatta – outfit firmato Vivienne Westwood – la cantante ritira il premio dalle mani di Charlie XCX per la categoria Best Pop Solo Performance con la canzone Messy.

Da sinistra Zara Larsson, Doechii e Lola Young, Crypto.com Arena, Los Angeles - Credits: Getty Images

I look maschili In questa edizione dei Grammy lo smoking la fa da padrone. Da Bad Bunny, l'artista che scrive la storia vincendo per la categoria Album of the year con DeBí TiRAR MáS FOToS - il primo totalmente in spagnolo a ricevere questo riconoscimento - che indossa un modello nero arricchito da papillon, pochette a zig-zag e spilla a fiore bianca firmato da Schiaparelli by Daniel Roseberry, a Pharrell Williams, che ritira il premio Dr.Dre Global impact Award in un completo Louis Vuitton, fino ad arrivare a Sombr, splendente in Valentino.

Da sinistra Bad Bunny, Pharrell Williams e Sombr, Crypto.com Arena, Los Angeles - Credits: Getty Images

I colori accesi non mancano nei look maschili. Un esempio? Bruno Mars ed il rosso fiammante con cui accende l’arena durante la sua performance. Sullo sfondo un cuore gigante che trionfa sulla scenografia e conquista i cuori del pubblico di questa 68°edizione dei Grammy Awards.

Bruno Mars durante la sua performance alla 68° edizione dei Grammy Awards, Crypto.com Arena, Los Angeles - Credits: Getty Images