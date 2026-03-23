Unghie di primavera: più corte, naturali e luminose

Gracie Abrams, Heidi Klum e Kim Kardashian sono solo alcune delle celebrities ad aver sfoggiato di recente, sul tappeto rosso, manicure in tonalità neutre molto semplici, specialmente se paragonate alle decorazioni elaborate e sorprendenti che andavano di moda fino a poco tempo fa. Gli artigli XL, dunque, sono almeno momentaneamente archiviati, a favore di lunghezze medio-corte, raffinate e di sicuro più facili da portare. Certo, in occasione di eventi importanti, come i recenti Academy Awards, è normale che le star optino per beauty look più discreti, considerato che in genere sono gli abiti a monopolizzare l’attenzione di pubblico e fotografi.

È però innegabile che si sta assistendo a una netta inversione di tendenza: la voglia di sorprendere a tutti i costi va in pausa, a favore di uno stile più understated. Osservando le mani delle star, dunque, non si vedono più sfumature fluo, glitter e gemme scintillanti, ma una versione di quelle che, sui social, vengono chiamate lipgloss nails.

Lipgloss nails, di cosa si tratta

Rosate e lucidissime, proprio come le labbra ricoperte di gloss, danno alle mani un aspetto elegante e curato, ma con un tocco speciale. Perché per realizzarle, non basta un semplice smalto trasparente: occorre il gel che, grazie alla texture più densa e dunque traslucida, somiglia proprio a uno strato di lucidalabbra. L’esempio perfetto? La manicure rosa-beige realizzata da Tom Bachik per Heidi Klum in occasione degli Oscar, in pendant con lo splendido abito dorato ricoperto di perle.