Unghie di primavera: più corte, naturali e luminose
Colori accesi, dettagli 3D e grafiche eccentriche cedono il passo a manicure minimaliste ed eleganti
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Di Valentina Bottoni
Gracie Abrams, Heidi Klum e Kim Kardashian sono solo alcune delle celebrities ad aver sfoggiato di recente, sul tappeto rosso, manicure in tonalità neutre molto semplici, specialmente se paragonate alle decorazioni elaborate e sorprendenti che andavano di moda fino a poco tempo fa. Gli artigli XL, dunque, sono almeno momentaneamente archiviati, a favore di lunghezze medio-corte, raffinate e di sicuro più facili da portare. Certo, in occasione di eventi importanti, come i recenti Academy Awards, è normale che le star optino per beauty look più discreti, considerato che in genere sono gli abiti a monopolizzare l’attenzione di pubblico e fotografi.
È però innegabile che si sta assistendo a una netta inversione di tendenza: la voglia di sorprendere a tutti i costi va in pausa, a favore di uno stile più understated. Osservando le mani delle star, dunque, non si vedono più sfumature fluo, glitter e gemme scintillanti, ma una versione di quelle che, sui social, vengono chiamate lipgloss nails.
Lipgloss nails, di cosa si tratta
Rosate e lucidissime, proprio come le labbra ricoperte di gloss, danno alle mani un aspetto elegante e curato, ma con un tocco speciale. Perché per realizzarle, non basta un semplice smalto trasparente: occorre il gel che, grazie alla texture più densa e dunque traslucida, somiglia proprio a uno strato di lucidalabbra. L’esempio perfetto? La manicure rosa-beige realizzata da Tom Bachik per Heidi Klum in occasione degli Oscar, in pendant con lo splendido abito dorato ricoperto di perle.
Heidi Klum agli Oscar 2026 - Credits Getty Images
Stesso look anche per Kim Kardashian, che al vestito da sirena di Gucci tempestato di cristalli champagne, ha abbinato lipgloss nails a mandorla, sempre nei toni del beige, mentre Gracie Adams ha scelto unghie corte, effetto wet, create naturalmente dalla regina delle nail-art minimaliste, Betina Goldstein. Facili da realizzare anche a casa, per copiare le "unghie lucidalabbra" è necessario seguire un piccolo accorgimento. Come spiega spesso lo stesso Tom Bachik sul suo profilo social, infatti, per una manicure riuscita è fondamentale scegliere la tonalità di smalto che più si adatta alla propria carnagione. Non tutti i colori naturali sono uguali, motivo per cui bisogna optare per quello che si fonde alla perfezione con il tono della pelle.
Kim Kardashian, 2026 - Credits Getty Images
L’alternativa alle lipgloss nails
La primavera fa inevitabilmente venire voglia di tornare a indossare un tocco di colore. Per una manicure sempre sobria ed essenziale, ma con un twist in più, basta puntare su tonalità pastello molto chiare, come il giallo-bianco visto sulla passerella Primavera/Estate 2026 di Edeline Lee, dove le modelle sfoggiavano un look decisamente clean, enfatizzato appunto dalle unghie di un pallidissimo (e molto trendy) butter yellow.
Edeline Lee; Antonio Marras SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Anche i toni metallici sono un’alternativa shiny sì, ma non troppo vistosa alle lipgloss nails. Lo dimostra Rachel McAdams che, agli Oscar ha sfoggiato una manicure oro rosa, realizzata da Julie Kandalec, che ricorda moltissimo quella vista alla sfilata Etro, dove le modelle avevano, appunto, unghie di un delicato color bronzo.
Immagine tratta dal profilo Instagram di Julie Kandalec
Niente colpi di testa, quindi. Bando a fiori e motivi romantici, questa primavera le unghie puntano sulla semplicità. Prive degli effetti speciali visti in passato, risultano meno sorprendenti, ma di sicuro sono molto più versatili e facili da abbinare a qualunque cosa si indossi. Se prima erano quasi un accessorio a sé, infatti, ora scivolano in secondo piano, più corte e vestite di sfumature delicate. Questo non significa trascurarle, ovviamente, ma optare per manicure in grado di farle apparire curate, esaltandone la forma naturale.