I 90 anni di Woody Allen in dieci muse

In oltre cinquant’anni di carriera Woody Allen ha superato i cinquanta film, vinto tre Oscar e ottenuto diciotto nomination. E ora che ha spento 90 candeline, i suoi Io & Annie e Manhattan sono ormai diventati parte del patrimonio culturale americano. L'immagine pubblica del regista è però molto più sfaccettata.

Negli Stati Uniti la reputazione resta polarizzata: le accuse abusi mosse dalla figlia adottiva Dylan Farrow, mai confermate in tribunale, continuano a pesare sul suo nome. Nonostante tutto, Allen non si è mai davvero fermato. E dentro la sua enorme filmografia c’è un elemento che torna sempre: le donne dei suoi film. Le “muse”, che per lui non sono mai state icone decorative, ma il cuore della sua ispirazione, capaci di orientare linguaggio, tono e direzione del suo cinema.

1. Diane Keaton

Film insieme: Provaci ancora, Sam (1972), Il dormiglione (1973), Amore e guerra (1975), Io & Annie (1977), Interiors (1978), Manhattan (1979), Misterioso omicidio a Manhattan (1993)

La prima e forse più importante musa. L’incontro ai provini di Provaci ancora, Sam dà il via a una collaborazione che definisce l’identità del “primo Allen”. Con Io & Annie, scritto su misura per lei, Keaton vince l’Oscar e diventa il modello della protagonista alleniana: brillante, insicura, indipendente e intellettuale. In Manhattan Diane Keaton è una giornalista affilata e sarcastica, mentre in Interiors rivela una solidità drammatica che permette al regista di esplorare territori più seri.

Alla morte della Keaton, l’11 ottobre 2025, Allen ha ricordato quanto fosse decisiva: «Facevo i miei film per una sola persona e mi importava solo di quello che diceva lei». Per decenni Keaton è stata il suo riferimento creativo più onesto. E probabilmente il suo amore più grande.