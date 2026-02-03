Perché Kim Kardashian ama la cheesecake del Costes (e altri 4 cibi iconici da provare nei grand hotel di Parigi)

Kim Kardashian - Credits: AGF

Mentre imperversa il gossip su una possibile vacanza parigina con Lewis Hamilton, Kim Kardashian si ritaglia anche un momento tutto per sé. Pubblica una story su Instagram con Bridgerton sullo schermo e la sua “cheesecake del cuore”. Il posto è l’Hôtel Costes, uno degli indirizzi più riconoscibili della Parigi bene. Non è la prima volta perchè Kim aveva già parlato della cheesecake del Costes nel 2019, segno che non è solo un capriccio da vacanza ma un vero guilty pleasure. Ma quali sono gli altri piatti iconici da gustare nei grandi hotel della città? Ne abbiamo selezionati cinque per una guida tra fine dining e comfort di lusso tutta da assaporare.

Hôtel Costes, la cheesecake cult

La cheesecake dell’Hôtel Costes non è solo un dessert ma uno dei piatti firma che raccontano meglio l’identità del posto. In menu compare come “Costes Crackers Cheesecake” ed è diventata un classico riconoscibile perché mantiene un equilibrio molto preciso tra comfort food e lusso parigino. È cremosa, piena, avvolgente, ma non pesante: la parte cheese resta pulita e setosa, mentre la base di crackers lavora sul contrasto, aggiungendo quella nota croccante e leggermente salata che la rende più interessante di una cheesecake standard. Inoltre, oltre ad essere davvero deliziosa, è instagrammabile perché è già parte del rituale del posto e ordinarla è quasi un gesto di appartenenza.