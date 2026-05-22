I trucchi delle star: Naomi Campbell. 5 segreti di bellezza da copiare alla Venere Nera

La sua è una carriera d'eccezione, che l'ha portata a essere contesa da designer e fotografi per quasi quattro decenni. Volto di un'epoca d'oro della moda di cui, insieme ad altre celebri colleghe, è stata protagonista assoluta, nonostante il passare del tempo il suo mito sembra non tramontare mai. Naomi Campbell, d'altro canto, ha fatto la storia per molti motivi, che includono di certo la sua leggendaria falcata, così come lo stile impeccabile, senza dimenticare alcune esternazioni particolarmente eccentriche e il temperamento impulsivo. È stata il volto di video musicali celebri, da Freedom! di George Michael a In The Closet di Michael Jackson, e nel 1993 ha incontrato Nelson Mandela, di cui è stata a lungo amica intima e sostenitrice.
La supermodel compie 56 anni, portati naturalmente in bellezza: il trascorrere del tempo, infatti, non ha fatto che renderla ancora più bella e affascinante. Merito anche dei beauty tricks che ha imparato nei backstage dei set più importanti, così come dei consigli della mamma, Valerie Morris, che le ha insegnato a prendersi cura della sua pelle sin dalla più tenera età. Fortunatamente per noi, la Venere Nera, com'è stata ribattezzata, ha raccontato nel corso delle varie interviste rilasciate negli anni la sua filosofia in fatto di viso e corpo. Ecco 5 buoni consigli da mettere subito in pratica.
L'idratazione è fondamentale
Come ha ribadito più volte la top, nutrire la pelle è il gesto più importante che ha imparato dalla madre quando era ancora bambina, dunque molto prima di posare davanti ai riflettori. Coccolare l'epidermide grazie a creme, oli e maschere è dunque fondamentale per avere un aspetto sempre luminoso. La modella ha raccontato che non ama il look matte e che, al contrario, preferisce dare al viso un aspetto radioso e decisamente glassy.
Naomi Campbell partecipa al red carpet di "The History Of Sound" al 78° Festival del Cinema di Cannes, 2025 - Credits Getty Images
Un bagno caldo è il miglior rimedio anti stress
Per distendere mente e corpo al termine della giornata, la modella ha raccontato di ricorrere a un rimedio semplice quanto efficace: appena rientrata a casa dopo una giornata sul set, riempie la vasca dove scioglie sali di Epsom e aceto di mele che, combinati, avrebbero un effetto immediatamente calmante e distensivo. Mentre è immersa nell'acqua calda, coccola il viso con una buona maschera idratante per poi applicare la crema sulla pelle del corpo ormai asciutta.
Naomi Campbell partecipa ai MTV Video Music Awards a New York City, 1997 - Credits Getty Images
Per ottenere la perfetta shade di correttore, mixa quattro tonalità
Quando era piccola, racconta che, come tutte le bambine, guardava la mamma, che era una ballerina professionista, prepararsi allo specchio. Di tanto in tanto prendeva in prestito i trucchi dal suo beauty-case e cercava di ricrearne il look. Così ha scoperto che per perfezionare la pelle nera una sola sfumatura di fondotinta o correttore non basta. La top, infatti, ne utilizza ben 4, stendendo le colorazioni più chiare nell'area del contorno occhi, al centro della fronte e sul mento per poi applicare le più scure sulle guance.
Naomi Campbell partecipa al Red Carpet di "Furiosa: A Mad Max Saga" al 77º Festival annuale del Cinema di Cannes, 2024 - Credits Getty Images
In fatto di trucco, less is more
Prima di trasformarsi in una star delle passerelle, Naomi confessava di indossare un make-up un po' pesante, che però la faceva sentire più sicura di sé quando era ancora agli esordi. Con il passare del tempo, però, la sua carriera decolla e stare a lungo sulla poltroncina del trucco con i migliori professionisti del settore le fa capire che un beauty look leggero e naturale è in realtà la scelta migliore, nonché il segreto per avere un aspetto sempre radioso.
Naomi Campbell, 2001 - Credits Getty Images
L'illuminante è irrinunciabile per risvegliare il viso
Come avrete capito, la super model ama avere un look sempre iperluminoso, tanto che evita accuratamente di fissare il trucco con la cipria. Stende, però, abbonanti pennellate di highlighter su tutto il viso. Inizia applicando la polvere iridescente con un pennello grande su zigomi, palpebre e fronte, utilizzandone uno sottile sul profilo del naso, così come nell'angolo interno dell'occhio, per dare allo sguardo un aspetto immediatamente più sveglio e riposato. A trucco ultimato, intensifica ulteriormente il glow ricorrendo a un illuminante dalla texture cremosa, che dona alla pelle delicati riflessi metallici.
Naomi Campbell partecipa al primo Ballo del British Museum presso il British Museum a Londra, 2025 - Credits Getty Images