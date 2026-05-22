I trucchi delle star: Naomi Campbell. 5 segreti di bellezza da copiare alla Venere Nera

La sua è una carriera d'eccezione, che l'ha portata a essere contesa da designer e fotografi per quasi quattro decenni. Volto di un'epoca d'oro della moda di cui, insieme ad altre celebri colleghe, è stata protagonista assoluta, nonostante il passare del tempo il suo mito sembra non tramontare mai. Naomi Campbell, d'altro canto, ha fatto la storia per molti motivi, che includono di certo la sua leggendaria falcata, così come lo stile impeccabile, senza dimenticare alcune esternazioni particolarmente eccentriche e il temperamento impulsivo. È stata il volto di video musicali celebri, da Freedom! di George Michael a In The Closet di Michael Jackson, e nel 1993 ha incontrato Nelson Mandela, di cui è stata a lungo amica intima e sostenitrice.

La supermodel compie 56 anni, portati naturalmente in bellezza: il trascorrere del tempo, infatti, non ha fatto che renderla ancora più bella e affascinante. Merito anche dei beauty tricks che ha imparato nei backstage dei set più importanti, così come dei consigli della mamma, Valerie Morris, che le ha insegnato a prendersi cura della sua pelle sin dalla più tenera età. Fortunatamente per noi, la Venere Nera, com'è stata ribattezzata, ha raccontato nel corso delle varie interviste rilasciate negli anni la sua filosofia in fatto di viso e corpo. Ecco 5 buoni consigli da mettere subito in pratica.

L'idratazione è fondamentale

Come ha ribadito più volte la top, nutrire la pelle è il gesto più importante che ha imparato dalla madre quando era ancora bambina, dunque molto prima di posare davanti ai riflettori. Coccolare l'epidermide grazie a creme, oli e maschere è dunque fondamentale per avere un aspetto sempre luminoso. La modella ha raccontato che non ama il look matte e che, al contrario, preferisce dare al viso un aspetto radioso e decisamente glassy.