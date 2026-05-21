Clogs mania, come indossare gli zoccoli seguendo le tendenze dalle passerelle estive

fashion 21 maggio 2026

Bassi o alti, chiusi o aperti: gli zoccoli conquistano le collezioni Primavera/Estate 2026. In legno ma anche in gomma, ecco i modelli da non perdere questa stagione

Di Valeria Boraldi

Sulle passerelle della collezione Primavera/Estate 2025, Bottega Veneta porta in scena look con maxi zoccoli - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Ancora prima di catturare lo sguardo con la celebre silhouette vintage, annunciano il loro arrivo con un suono inconfondibile sul pavimento. Gli zoccoli di legno, nati tra il XIII e XV secolo per essere indossati da contadine e operaie, con il trascorrere del tempo si sono trasformati da accessorio meramente funzionale a must have di stagione. Negli anni ’50 iniziano a diffondersi - grazie al brand Scholl che li realizza in modalità ortopedica con fascia di pelle e suola di legno - per poi inserirsi tra i simboli dello stile hippie. Oggi, invece, gli zoccoli si confermano accessori da podio nei guardaroba più chic: sfilano sulle passerelle della Primavera/Estate 2026 e sono già un’ossessione tra it-girl e fashioniste. Gli zoccoli bassi e chiusi Veloci da infilare, il look è completo e il ticchettio assicurato. Gli zoccoli bassi sono l’accessorio perfetto per dare al look un‘allure hippie e disinvolta. Stilosi e funzionali allo stesso tempo, questi sandali sono ideali sia per il giorno che per la sera. Chi vuole camminare con un passo più leggero e ama la gomma può scegliere quelli dalla punta tonda, senza tacco e marroni by TWP, pronti ad affrontare anche la pioggia e perfetti per accompagnare look che strizzano l’occhio alla campagna inglese. Da Bottega Veneta, invece, l’atmosfera si fa psichedelica con le mules Gondola in tonalità grass green, dal tacco basso e largo: lucide e con borchie camouflage,flirtano alla perfezione con capi che sembrano arrivati dal futuro, come le voluminose gonne effetto brush. Trionfa il denim negli zoccoli Ganni con piccole borchie metalliche e la suola bassa in legno, un materiale che fin dagli albori definisce questo sandalo dall’animo vintage.

Dalle sfilate PE26: da sinistra zoccoli TWP; Bottega Veneta; Ganni - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Per chi ama essere comoda, ma non intende scendere a compromessi con lo stile, gli zoccoli in cuoio marrone sono ideali per vivere le atmosfere più chic tra città e countryside. Alcuni esempi? I clogs Gucci con iconico morsetto equestre e borchie metalliche a contrasto.

Gucci

Gli zoccoli bassi e aperti La bella stagione porta con sé anche il desiderio di indossare scarpe che donino freschezza. Tra queste ci sono gli zoccoli bassi open toe. Tomaia color ocra e punta dalla timida apertura per i modelli firmati Gabriela Regis. Sandali leggeri e con suola in legno chiaro, ideali per look dalle tonalità delicate. Note punk da Marques’Almeida, dove scarpe total black con borchie e fibbia laterale si abbinano a uno spaghetti dress impalpabile: un mix&match materico in cui gli opposti si attraggono. Le fashioniste che amano brillare dalla testa ai piedi non rinunceranno ai sandali gioiello di Simone Rocha, con cristalli a fiori e perle, in un gioco di fascetta pvc e suola in legno.

Dalle collezioni PE26: da sinistra modelli Gabriela Regis; Marques’Almeida; Simone Rocha - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Tra gli zoccoli bassi e aperti quello Ulla Johnson con cinturino alla caviglia è un must have. Segue la forma a onda del mini plateau in legno chiaro ed è ideale con minidress o bermuda.

Ulla Johnson

Alti e chiusi, gli zoccoli dallo stile hippie Coniugare clogs e altezze svettanti per slanciare la figura? La risposta è tutta nei sabot Etro dalla punta arrotondata, perfetti per donare un tocco rétro e piratesco grazie alla fibbia laterale dorata. Ideali su mise post-Coachella. Sono a punta, invece, quelli firmati Les Benjamins, in pelle testa di moro e profilati con borchie. Abbinarli con gonne in denim dà vita a un effetto urban informale che profuma di Greenwich Village.

Dalle passerelle PE26: da sinistra accessori Etro; Les Benjamins - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Per chi ama invece una proposta chunky e fedele al mood Seventies, l’ispirazione di riferimento arriva dagli zoccoli Chloé. Il tocco in più? Il cinturino largo e regolabile che gira dietro la caviglia in versione slingback. Un passepartout da indossare per tutta l’estate.

Chloé

Alti e aperti, gli zoccoli con cinturino Si respira un’atmosfera da figli dei fiori anche con gli zoccoli alti e aperti, che mettono in mostra il piede grazie a fasce e cinturini. Comodità e stile vanno in scena nei modelli Zimmermann, con zatterone e maxi tacco in legno rivestiti di pelle color nocciola. Linee più minimal da Isabel Marant: sulle scarpe una fascetta beige in canvas si unisce a pelle testa di moro, mentre una zeppa sottile e delicata in legno scuro dona alla creazione un tocco rétro chic.

Dalle sfilate PE26: da sinistra zoccoli Zimmermann; Isabel Marant - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Volete seguire questo mood? Puntate sugli zoccoli del marchio francese Sézane, che avvolgono il piede grazie a un cinturino posteriore con fibbia ad ardiglione. La suola in gomma e legno assicura un passo leggero. Un accessorio dall’allure parigina ideale per camminare lungo le rive della Senna.