Festival di Cannes 2026, Ron Howard porta Avedon sulla Croisette

È da questa permanenza che parte Avedon , il documentario diretto da Ron Howard e presentato alla 79ª edizione del Festival di Cannes nelle Proiezioni speciali della Selezione ufficiale. Un film di 104 minuti che non racconta soltanto la carriera di uno dei fotografi più influenti del Novecento, ma il momento in cui la moda smette di essere rappresentazione dell’abito e diventa costruzione dell’immaginario. Avedon non ha solo immortalato la moda ma l’ha resa narrativa. Attraverso archivi personali, materiali inediti, immagini dietro le quinte e nuove interviste ai suoi collaboratori più vicini, il documentario ricostruisce il percorso di un artista che ha usato la fotografia per reinventarlo .

Sulla Croisette le immagini hanno vita brevissima. Nascono in un flash, attraversano un red carpet, finiscono in una gallery e vengono subito sostituite dalla foto successiva. Richard Avedon appartiene invece a un’altra categoria: quella delle immagini che non passano. Restano, si sedimentano, cambiano il modo in cui guardiamo un volto, un corpo, un abito, una star.

Tra i nomi coinvolti compaiono Isabella Rossellini, Lauren Hutton, Calvin Klein, Twiggy Lawson, Penelope Tree, Tina Brown, Beverly Johnson, Tyler Mitchell e Samira Nasr per un progetto sospeso tra moda, editoria, arte, celebrity culture e memoria personale. Il punto non è soltanto raccontare “chi era” Richard Avedon, ma spiegare perché il suo sguardo continui a parlare al presente. Nato nel 1923 e morto nel 2004, Avedon ha attraversato quasi sessant’anni di immagine occidentale: dalle cover dei magazine più influenti alle campagne pubblicitarie fino al ritratto politico, dalle modelle del dopoguerra ai protagonisti della cultura americana.

Il suo lavoro ha contribuito a definire un’idea moderna di stile, bellezza e celebrità, spostando la fotografia di moda dalla semplice rappresentazione dell’abito alla costruzione di un personaggio, di un’attitudine. Prima di Avedon, molta fotografia fashion viveva ancora dentro una compostezza quasi illustrativa: modelle ferme, pose controllate, abiti mostrati con chiarezza. Con lui il corpo entra in scena. Le modelle saltano, corrono, ridono, occupano lo spazio, sembrano interrompere la posa proprio mentre la stanno costruendo. È qui che Avedon è in un certo senso rivoluzionario: per lui la moda non è più soltanto un vestito da guardare, ma un’immagine da abitare.

La sua fotografia è elegante e tiene insieme superficie e psicologia, disciplina formale e energia. È per questo che continua a sembrare contemporanea: perché molte immagini di moda di oggi tra editoriali, campagne, red carpet, copertine discendono ancora da quella lezione.