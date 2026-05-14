Ode alla camicia bianca, le più belle da comprare per la Primavera/Estate 2026

fashion 14 maggio 2026

Irrinunciabile anche nello street style, la camicia bianca è il passepartout che non passa mai di moda. Romantiche, boho, minimal o scultoree, ma sempre chic, ecco le white shirt da indossare ora

Di Federica Caiazzo

Sophia Geiss Street Style 2025 a Berlino - Credits Getty Images

Le passerelle della moda Primavera/Estate 2026 l’hanno consacrata tendenza timeless per eccellenza, ora è lo street style a raccogliere il testimone delle sfilate, ispirando così i look e lo shopping del momento. La camicia bianca questa stagione si riprende il centro della scena, svestendosi del ruolo di capo basic e tornando a incarnare la certezza più versatile e poliedrica del guardaroba femminile. Come si declina tutto questo nei must have più desiderati di stagione? È semplice. La camicia bianca diventa un terreno di sperimentazione in fatto di silhouette, proporzioni e contrasti, anche cambiando identità ogni volta che è necessario. Romantica, rigorosa, boho oppure scultorea, ecco l’excursus tra i micro-diktat che guideranno la scelta della camicia bianca definitiva. Dallo street style, le ispirazioni moda per indossarla ora In vista dell’abbronzatura estiva, prendere nota dello styling che schiera camicia bianca in monochrome, da portare o con una gonna bianca lunga (come suggerisce lo street style) o con i pantaloni. E se il contrasto cromatico si annulla, ben venga giocare con quello materico delle texture. Tra le cool girl, c’è poi chi ama sperimentare la camicia bianca con utility jacket beige e denim indigo. Fascino cromatico elevato al cubo, in cui il beige della giacca workwear smorza il rigore ottico della camicia. Nota a margine, è un look furbo che funzionerà anche a settembre, quando il transition style tornerà protagonista. Sul podio dei must have a prova di street style spicca anche la camicia bianca ricamata. Indossata con un denim a motivi floreali crea un look urban chic perfetto da giorno a sera.

Da sinistra: Tiffany Hsur durante la Womenswear Primavera Estate 2026 a Parigi; Womenswear Primavera Estate 2026 alla Paris Fashion Week; Kate Smolianinova durante la New York Fashion Week, 2025 - Credits Getty Images

Guida pratica alle camicie bianche must have La morbidezza della manica diventa il vero fil rouge di stagione. È proprio in questo dettaglio che la silhouette della camicia cambia identità: la costruzione della spalla e il volume della manica possono amplificare oppure sgonfiare l’effetto scenografico finale. Stella McCartney punta su una camicia bianca dalla linea dritta con maniche corte leggermente puff: il volume resta controllato e l’effetto finale è minimale. La linea ’S Max Mara sceglie invece una linea oversize bombata, quasi cocoon, che renderà la camicia protagonista assoluta del look. Dolce&Gabbana, al contrario, predilige un taglio sciancrato che enfatizza il punto vita: qui la manica corta a sbuffo acquisisce ancora più volume proprio perché dialoga con una silhouette aderente. Il risultato è decisamente più sensuale e femminile.

Da sinistra: camicia Dolce&Gabbana; camicia ‘S Max Mara; camicia Stella McCartney - Courtesy Press Office

Ruches e dintorni: camicie bianche romantiche Focus sulla tridimensionalità, che aggiunge carattere, presenza e soprattutto romanticismo al look. Le ruches di Polo Ralph Lauren introducono movimento e dinamismo, creando volume senza appesantire la figura femminile. Poi ci sono i fiori 3D, vero dettaglio scultoreo della Primavera/Estate 2026. Le maxi-rose viste sulle camicie bianche di Erdem e Dorothee Schumacher diventano il massimo comune denominatore di una femminilità sofisticata e chic. Il consiglio di styling? Lasciare che siano loro a dominare il look, scegliendo pantaloni essenziali, Capri pants super basici oppure gonne fluide dai toni neutri. La camicia bianca acquisirà subito una presenza scenica forte.

Da sinistra: camicia Dorothee Schumacher; camicia Erdem; camicia Polo Ralph Lauren - Courtesy Press Office

Dettagli a contrasto: la camicia bianca è bon ton Anche il contrasto cromatico può fare la sua parte, ma attenzione: la camicia bianca chiede che non sia (mai) invadente. Piuttosto, entra in punta di piedi, sottolinea i dettagli e costruisce una visione grafica coerente. Miu Miu gioca con l’animo childish del colletto Peter Pan profilato di rosso. Il risultato è irresistibile e dal languore collegiale. Joseph completa invece la camicia bianca con un classico bavaglino plissettato e un fiocco in grosgrain nero. L’effetto è rigoroso ma delicato, perfetto per chi ama un’estetica con richiami sartoriali. La visione di Valentino è certamente la più scenografica: organza di seta, spalline imbottite, abbottonatura frontale e profili a contrasto dalla silhouette smerlata costruiscono la camicia da indossare senza se e senza ma anche a una grand soirée.

Da sinistra: camicia Joseph; camicia Miu Miu; camicia Valentino - Courtesy Press Office

La camicia bianca in pizzo o ricamata Dulcis in fundo, anche l’arte del ricamo continua a essere una delle interpretazioni più timeless. Pizzo, Sangallo e tulle ricamato raccontano – in una semplice camicia bianca - sfumature diverse della stessa idea di femminilità. Versace inserisce piccoli dettagli ricamati tono su tono, quasi impercettibili a un primo sguardo. Ed è proprio questa discrezione a renderli sofisticati: la camicia resta essenziale, ma acquista texture e ricercatezza. Il ricamo sa esplorare però anche una dimensione estetica più boho. Isabel Marant spinge infatti sul total lace: la camicia bianca sembra quasi un manifesto dello spirito bohémien. Farm Rio sceglie infine piccole dosi di pizzo: delicato, discreto, per chi desidera avvicinarsi alla camicia ricamata senza dover osare troppo.