Perché il cardigan di Ryan Gosling in Project Hail Mary è il capo del momento

Il pubblico lo ha accolto con entusiasmo: 96% su Rotten Tomatoes sia dalla critica che dal pubblico, e oltre 639 milioni di dollari incassati a livello globale, terzo film più visto del 2026 . Un risultato che gli ha permesso di superare The Martian di Ridley Scott, diventando il maggior incasso tratto da un romanzo di Andy Weir di sempre.

Fantascienza seria mescolata a humour e a un cuore emotivo potente, con echi di E.T. e dei grandi classici del genere. Diretto da Phil Lord e Christopher Miller, Project Hail Mary , tratto dal bestseller di Andy Weir, racconta la storia di Ryland Grace, biologo molecolare diventato insegnante delle medie e spedito nello spazio per salvare il mondo.

Il cardigan che ha fermato il web

Ma è fuori dai cinema che il film ha fatto parlare di sé in modo inaspettato. La storia dietro al maglione indossato dal protagonista è già un racconto a sé. Il costumista Glyn Dillon lo ha trovato al Mildmay Vintage Fayre di Londra la mattina stessa del primo fitting con Gosling: un modello del 1959 firmato Mary Maxim, brand canadese specializzato in kit da lavoro a maglia, ispirato ai maglioni indigeni Cowichan. Il modello originale aveva i lupi, considerati troppo aggressivi per un insegnante di scuola media. Dillon se l'era tenuto per sé. Ma siccome andava direttamente dal mercato al fitting, il cardigan era con lui, e Gosling se ne è innamorato all'istante. Con una richiesta: trasformarlo. Da quando si è trasferito nel Regno Unito, l'attore è ossessionato dalle volpi urbane londinesi - le trova molto cool, ha raccontato - e non poteva che chiedere di sostituire i lupi con loro.

“Ci ha chiesto se potessimo trasformare i lupi in volpi - ha raccontato Dillon - eravamo strettissimi con i tempi, ma era anche l'occasione per cambiare le facce e quelle impronte rosso sangue. L'istinto iniziale di Dave era giusto… così, con il via libera di tutti, abbiamo ordinato lana di nuovi colori, ho ridisegnato i musi per renderli più da volpe e più simpatici… e poi le nostre incredibili magliaie hanno dovuto lavorare a ritmo forsennato”.