Cardigan leggeri, idee e tendenze Primavera/Estate 2026 per indossarli ora

È il capo iconico della maglieria. Jolly e alleato chic per look studiati nel minimo dettaglio, il cardigan è must have essenziale della mezza stagione anche per questa Primavera/Estate 2026, confermandosi un passepartout sulle passerelle e nel guardaroba femminile. E se nella fase iniziale della stagione lo sguardo era tutto su cardigan pesanti e strutturati, questo è il momento dei cardigan leggeri, da indossare per ravvivare diverse tipologie di look.

La storia del cardigan

Le sue radici sono antiche, strettamente connesse alla nobiltà britannica e a una leggenda che si tramanda da oltre un secolo. La nascita del cardigan, infatti, viene attribuita al generale inglese James Thomas Brudenell - settimo Conte di Cardigan - che nel 1854, durante la guerra di Crimea, fece realizzare dei maglioni con i bottoni per sé e i suoi ufficiali per evitare di spettinarsi i capelli quando infilava il maglione. Secondo altre fonti, invece, l’origine fu un po’ più rocambolesca: con un colpo di sciabola divise in due la maglia dell’uniforme dell’Esercito della Regina Vittoria. In ogni caso il risultato fu lo stesso: un capo con una serie di bottoni frontali facile da indossare e da sfilare.

Un’idea che fu trasposta poi in ambito femminile negli anni ’20 da Gabrielle Chanel.

Ostile da sempre a ciò che era simbolo di costrizione e amante della praticità, Coco fece dei cardigan un capo cardine delle sue collezioni. Comodi da indossare, funzionali e dall’estetica ricercata, Chanel li propone morbidi e abbinati a gonne longuette. Negli anni ’50, poi, si fanno attillati, segnano il punto vita con mini cinture o si portano in stile twin-set: le dive di Hollywood li amano alla follia.