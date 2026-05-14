La terra come orizzonte: se la casa gioca la carta dei colori neutri

Si può concepire il colore non come attributo estetico, ma come atto fondativo. Esso non si adegua al contesto: lo prefigura, ne stabilisce le coordinate e ne costituisce l'essenza profonda. È la differenza tra una tinta che riempie uno spazio e una che ne definisce il carattere prima ancora che qualcosa vi sia collocato dentro. L'attuale direzione del progetto lavora esattamente su questo principio: agisce come un atto fondativo, precede lo spazio, ne stabilisce le coordinate e vi mette radici profonde.

La riscoperta dei colori della terra non deve essere letta come una tendenza passeggera, ma come il consolidamento di un modo di sentire lo spazio, un ritorno a una dimensione ancestrale e rassicurante che trasforma la casa in un ecosistema continuo. È una necessità di appartenenza. Questa palette si muove attraverso una stratificazione cromatica che rifiuta la staticità. Si parte dalle sfumature più aeree dei sabbia e dei beige argillosi, capaci di catturare la luce e ammorbidire i volumi, per poi scendere in profondità. Il percorso visivo si scalda nei toni del cotto e dell'ocra, fino ad approdare a marroni densi, bruciati, quasi minerali, dove il colore diventa sostanza. In questo spettro, la materia diventa decisiva: il legno, il cuoio e il metallo diventano parti di una stessa traiettoria che definisce il nuovo paesaggio domestico.

Oltre l’oggetto

Si sta definendo una traiettoria precisa: l’abitare si allontana dall’elemento isolato e costruisce sistemi continui, dove arredo e architettura si toccano fino a confondersi. In questo passaggio, il progetto diventa un campo aperto, attraversato da funzioni e relazioni che scorrono senza interruzioni. No-Wall House di Caccaro, in una nuova veste si muove in questa direzione: non più elementi accostati, ma strutture che diventano ritmo e soglia.